Российская группа «Порнофильмы» должна была приехать в Бишкек с концертом в клубе «Ретро-Метро» 18 марта.

Однако 16 марта в группе мероприятия «ВКонтакте» организаторы сообщили о том, что концерт отменен «в связи с отменой всех мероприятий в Кыргызстане».

По сообщению организаторов, концерт состоится, но позже – новые даты уже прорабатываются.

Даже если бы группа все равно хотела бы выступить, сделать это в ночном клубе или на концертной площадке не удалось бы. Из-за угрозы заражения коронавирусом кыргызские власти временно запретили работу ночных и компьютерных клубов, а также ресторанов и кафе, рассчитанных на более 50 человек.

Кыргызстанцев настоятельно просят оставаться дома и держать там же детей, у которых сейчас карантин в школах. Также компании просят перейти на дистанционную работу — из домашнего карантина, если это возможно.

Правительство обещает работать без выходных для борьбы с возможным появлением коронавируса в стране — в Кыргызстане его все еще официально нет, хотя в Казахстане и Узбекистане его уже обнаружили.

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