Один из основателей движения «Кырк Чоро» Кубанычбек Дуйшеев сообщил, что организация примет участие в парламентских выборах 2020 года.

«Мы сейчас ведем переговоры с 10 партиями. Пока еще не решили, с кем вместе идти на выборы. Есть партии, которые близки нам и с которыми совпадают наши взгляды», — заявил Кубанычбек Дуйшеев.

Дуйшеев не уточнил, с какими конкретно партиями ведутся переговоры, но отметил, что у «Кырк Чоро» есть политическая программа. Ранее новый руководитель движения Замирбек Кочорбаев говорил журналистам, что намерен улучшить репутацию «Кырк Чоро».

Экс-депутатка парламента и правозащитница Чолпон Джакупова прокомментировала решение движения.

«У нас в депутаты выдвигаются все, кому не лень – артисты, шоумены. Я не вижу никакой разницы – “Кырк Чоро” это или еще кто-то. Проблема заключается в выборе граждан. Это не вопрос идеологических ценностей. Это цена населения. Если население дешевое, то и выбор будет соответствующим», – сказала она изданию «Vesti.kg».

Правозащитница Динара Ошурахунова заявила, что «таких людей, как “Кырк Чоро”, с таким мировоззрением достаточно много в стране».

«В нынешнем созыве парламента тоже есть такие же люди, которых можно отнести к «Кырк Чоро». Они манипулируют обществом, говоря о традициях, чтобы оправдать насилие и исполнение чьих-то заказов», – отметила она.

Движение нацпатриотов «Кырк Чоро» ранее неоднократно было замешано в скандалах, касающихся нарушения прав человека в Кыргызстане. Они выходили на контракции против Женского марша 8 марта и мероприятий феминисток в 2019 и 2020 годах, требовали запретить кыргызстанкам выходить замуж за иностранцев (особенно китайцев), проводили рейды по увеселительным заведениям — хотя не имели на это права.

В 2019 году лидеры заявили, что их движение насчитывает 4 тысячи 700 членов.