С марта 2020 года в бишкекском городском транспорте (автобусы и троллейбусы) можно оплачивать только картой «Тулпар» — это единая система безналичных платежей, которую уже несколько лет обещали жителям кыргызской столицы.

По словам руководителя проекта «Тулпар» Арсена Кондахчана, к середине марта они смогли распространить более 80 тысяч карт. На момент подготовки этого материала, около 20 тысяч поездок ежедневно оплачиваются «Тулпаром».

Безналичная оплата в общественном транспорте уже десятки лет работает в крупнейших городах мира — например, в Москве это не безызвестная «Тройка», в Лондоне «Oyster», а в Токио «Suica».

Когда безналичные платежи в полной мере запустились 1 марта, некоторые пассажиры все равно оказались не готовы к этому.

Это связано с тем, что многие не знают о «Тулпаре» и о нем появилось много мифов и вопросов. Вместе с «Тулпаром» и компанией Beeline отвечаем на некоторые вопросы и рассказываем, какую пользу принесет использование карты в будущем.