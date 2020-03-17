Это партнерский материал с цифровым оператором Beeline.
С марта 2020 года в бишкекском городском транспорте (автобусы и троллейбусы) можно оплачивать только картой «Тулпар» — это единая система безналичных платежей, которую уже несколько лет обещали жителям кыргызской столицы.
По словам руководителя проекта «Тулпар» Арсена Кондахчана, к середине марта они смогли распространить более 80 тысяч карт. На момент подготовки этого материала, около 20 тысяч поездок ежедневно оплачиваются «Тулпаром».
Безналичная оплата в общественном транспорте уже десятки лет работает в крупнейших городах мира — например, в Москве это не безызвестная «Тройка», в Лондоне «Oyster», а в Токио «Suica».
Когда безналичные платежи в полной мере запустились 1 марта, некоторые пассажиры все равно оказались не готовы к этому.
Это связано с тем, что многие не знают о «Тулпаре» и о нем появилось много мифов и вопросов. Вместе с «Тулпаром» и компанией Beeline отвечаем на некоторые вопросы и рассказываем, какую пользу принесет использование карты в будущем.
По словам Кондахчана, около 300 тысяч горожан ежедневно пользуются муниципальным транспортом, из них только около 5% расплачиваются за проезд картами «Тулпар». К концу апреля власти планируют перевести всех пассажиров на безналичную оплату — для этого они запустили около 600 точек продаж карт по всему городу.
Также для удобства горожан — баланс на карте можно пополнить не выходя из дома через приложение Balance.kg или любым другим способом, указанным по ссылке.
Что такое «Тулпар»?
«Тулпар» — это компания, которая запустилась как государственно-частное партнерство мэрии Бишкека и швейцарской «BPC Company». По условиям договора с бишкекскими властями, компания за свой счет полностью запустила проект и платила все — от установки валидаторов, до печати карт и рекламы.
Для запуска «Тулпара» компания BPC вложила более 700 тысяч долларов — взамен она будет получать 50 тыйын с каждой оплаты за проезд.
Прозрачные платежи, комфортный транспорт
Во-первых, городские власти изначально установили фиксированные тарифы на использование карт «Тулпар»:
Синие карты:
- Стоимость карты — 50 сомов (на ней есть 1 бесплатный проезд);
- Стоимость безлимитного месячного проездного — 495 сомов;
- Стоимость одной поездки (без проездного) — 8 сомов.
Зеленые карты (выдается только школьникам):
- Стоимость карты — выдается бесплатно, по заявлению в школу;
- Стоимость месячного проезда — 175 сомов;
Красные карты (выдаются пенсионерам, людям с инвалидностью и сотрудникам «Кыргыз почтасы»):
- Стоимость карты — бесплатно (выдается только в районных акимиатах и у ваших квартальных и домкомов);
- Стоимость проезда — бесплатно.
Это решает несколько проблем — начиная с того, что теперь вам не надо каждый раз искать мелочь и лишний раз беспокоиться о том, чтобы водитель не искал сдачу с тысячи сомов, заканчивая тем, что все платежи становятся прозрачными.
Дело в том, что муниципальные транспортные предприятия (автобусное и троллейбусное управления при мэрии Бишкека) устанавливали водителям определенный суточный план по количеству пассажиров, но не отслеживало реальное их количество и невозможно было отследить, какое количество денег уходило мимо кассы транспортных компаний.
Теперь, все платежи станут прозрачными и будет точно известно, сколько денег пассажиры отдают в городской бюджет за проезд на общественном транспорте.
Это значит городские власти смогут лучше планировать ремонт существующего транспорта или покупку нового, а ещё планировать повышение заработных плат — по словам чиновников, зарплата водителей может увеличиться на 85 процентов (сейчас им платят 15 тысяч сомов).
Ну и ещё, вы можете пополнить карту на нужное количество поездок (или сразу оплатить проездной на месяц) и комфортно ездить — это экономит время всем, и водителям, и пассажирам.
Распределение маршрутов
Арсен Кондахчан, директор проекта «Тулпар», говорит, что безналичные платежи — это ещё и источник больших данных для анализа и более эффективного управления городским транспортом.
По его словам, власти города могут отслеживать загруженность и спрос на маршруты, определять пиковые часы и распределять автобусы и троллейбусы более эффективно.
Например, если в троллейбусах №7 поток пассажиров в два раза больше, чем в других, мэрия сможет отследить это и увеличить количество троллейбусов на этой линии.
Полный переход на «Тулпар» и возможность оплаты банковской картой
Водителям пока что разрешили принимать наличную оплату, хотя мэрия Бишкека и само руководство «Тулпара» настаивают на том, чтобы водители продавали карты с бесплатной поездкой.
Главная цель сейчас — полностью перевести всех на безналичные платежи и «Тулпар», по словам Кондахчана, ждет, когда бишкекские власти официальным приказом запретят водителям принимать наличную оплату в автобусах и троллейбусах.
Кроме этого, «Тулпар» также запускается в двух автобусных маршрутах — №5 и №35, которые принадлежат частной компании.
Ещё один проект, над которым работают в «Тулпаре» — это запуск безналичных платежей в городских маршрутках.
Так как маршрутки — это частный бизнес — то работа с ними занимает больше времени, потому что бишкекские городские власти должны принять постановление, по которому маршрутки обязаны быть оборудованы «Тулпаром».
Кондахчан добавил, что к концу апреля 2020 года они планируют дать возможность жителям и гостям Бишкека платить не только картой «Тулпар», но и банковскими картами Visa и MasterCard, если они оборудованы функцией бесконтактных платежей (PayWave и PayPass). Для этого, правда, нужно одобрение местных регуляторов.
А куда-то ещё будут устанавливать «Тулпар»?
«Тулпар» — это единая система платежей, которую в дальнейшем можно будет развивать во всех сферах услуг (велопрокат, платные парковки и дороги). Например, руководство «Тулпара» рассматривает возможность запуска безналичных платежей в междугороднем транспорте — то есть автобус в Чолпон-Ату можно будет оплатить с помощью «Тулпара».
Систему также можно внедрить в сферы, где способы оплаты совсем устарели — это театры, музеи и библиотеки.
Возможно, через пару лет наконец-то откроется Государственный музей и мы посмотрим на экспонаты и новый ремонт с помощью карты «Тулпар».