Около недели назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19, более известном как коронавирус. Вирус ещё в декабре 2019-го года был зарегистрирован в городе Ухань в Китае, но позже распространился по всему миру.

Хотя в Кыргызстане на 18 марта 2020 года зарегистрированы пока всего три случая заражения вирусом, жители начали чаще мыть руки и не трогать лицо, а на прилавках становится все меньше туалетной бумаги, муки, медицинских масок и антисептиков.

Однако, во время распространения таких вирусов важно соблюдать не только элементарную физическую гигиену, но и информационную — то есть, уметь фильтровать ненужную, вредную или ложную информацию.

В мессенджерах (чаще всего, в WhatsApp) уже распространяют фейковые новости c кричащими заголовками и призывами: «Срочно! Распространите!» или «Передайте всем близким!».

Отследить, кто автор таких сообщений или какой страны это касается, практически невозможно, потому что такие сообщения пересылают друг другу тысячи людей. Но вы можете защитить себя от такого информационного мусора и научиться фильтровать информацию.

Вместе с компанией Beeline объясняем, как распознать информационный мусор и кому верить во время чумы.