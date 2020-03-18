Это партнерский материал с цифровым оператором Beeline.
Около недели назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19, более известном как коронавирус. Вирус ещё в декабре 2019-го года был зарегистрирован в городе Ухань в Китае, но позже распространился по всему миру.
Хотя в Кыргызстане на 18 марта 2020 года зарегистрированы пока всего три случая заражения вирусом, жители начали чаще мыть руки и не трогать лицо, а на прилавках становится все меньше туалетной бумаги, муки, медицинских масок и антисептиков.
Однако, во время распространения таких вирусов важно соблюдать не только элементарную физическую гигиену, но и информационную — то есть, уметь фильтровать ненужную, вредную или ложную информацию.
В мессенджерах (чаще всего, в WhatsApp) уже распространяют фейковые новости c кричащими заголовками и призывами: «Срочно! Распространите!» или «Передайте всем близким!».
Отследить, кто автор таких сообщений или какой страны это касается, практически невозможно, потому что такие сообщения пересылают друг другу тысячи людей. Но вы можете защитить себя от такого информационного мусора и научиться фильтровать информацию.
Вместе с компанией Beeline объясняем, как распознать информационный мусор и кому верить во время чумы.
Перепроверяйте информацию
Скорее всего, вам присылали пугающие сообщения или советы о лечении от «британских ученых» — например, о том, что «коронавирус убивается алкоголем и тем, кто бухает ничего не грозит» или о том, что «из вертолетов будут распылять лекарства для дезинфекции».
Мы решили провести фактчекинг одного из таких сообщений о том, что в власти проведут рейд и будут штрафовать родителей, чьи дети будут гулять на улице.
«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!», — говорится в сообщении. (Орфография и пунктуация сохранены.)
Прежде всего, когда вы читаете такие сообщения — обратите внимание на какое ведомство ссылаются и о каком городе (или даже районе) идет речь.
В этом сообщении не указано, когда наступит этот «завтрашний день» и в какой стране будет рейд — его вообще могли написать в любой русскоязычной стране. Здесь также не ссылаются ни на одно официальное лицо или ведомство, которое могло подписать такой указ.
Для того, чтобы сделать элементарный фактчек мы зашли на сайт Минобразования, так как оно отвечает за школьников — на нем нет ни одной новости о рейдах и штрафах, а ведомство только рекомендует не проводить дополнительные занятия.
На сайте Мэрии Бишкека тоже нет таких сообщений, как и на сайте МВД — зато у них есть новости о том, что задержали людей, распространяющих ложную информацию.
Текст этого сообщения мы также погуглили и узнали, что его рассылают в родительских групповых чатах в WhatsApp в Казахстане и России — госорганы обеих стран говорят, что это фейк. Кыргызские издания со ссылкой на правоохранительные органы тоже заявляют, что эта информация недостоверна.
Ещё больше примеров можно посмотренть на странице онлайн-проекта «Три точки».
Читайте достоверные источники
Таких сообщений сотни и вам не нужно проверять каждое, которое вам пересылают в чатах. Достаточно следить за официальной информацией от государственных органов и читать достоверные СМИ.
Так как коронавирус — это главная тема для властей Кыргызстана, любая важная информация появляется на сайте правительства, в которое входят все министерства — в том числе и Министерство здравоохранения. (Или в официальном канале республиканского штаба по COVID-19 в мессенджере Телеграм.)
Правительство ежедневно отчитывается с новыми данными о ситуации с коронавирусом в стране и какие меры принимают власти.
Эту информацию можно почитать и на кыргызских новостных сайтах — например, в нашей непрерывающейся хронике, где публикуется вся свежая информация.
Если вам интересно узнать как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах, выберите мировые известные издания — например, BBC или New York Times, которые всегда обновляют информацию.
Не нужно искать информацию о коронавирусе на подозрительных сайтах и форумах, даже если они специализированы на медицине.
Если вам отправили сообщение, которое может быть интересно другим или может нести очень важную информацию — например, что в овощах есть вирус, не нужно паниковать.
Прежде чем верить в это и пересылать другим, сделайте анализ информации и почитайте на проверенных сайтах о том, как вирус передается и кто может быть его носителем.
Отдохните от информации
Вместе с коронавирусом появился и огромный поток информации о смерти людей и болезнях. Такие новости могут вызвать стресс и необоснованную панику, так как многие предпочитают читать о плохих вещах. Например, люди обращают внимание на то, сколько людей погибли из-за вируса, хотя выздоровевших намного больше.
От того, что вы отключитесь от ежедневной повестки о вирусе, вы не станете социально безответственным. Если вы находитесь на карантине, возьмите информационную разгрузку и займитесь тем, что приносит вам удовольствие — сериалы или горячая ванна.
Если новостная повестка вызывает у вас высокую тревогу или панические атаки — стоит обратиться за психологической помощью. Возможно, некоторые новости могут послужить триггерами и напомнить вам о негативном опыте.
Основные правила цифровой гигиены:
- Изучите базовую информацию о вирусе. Какие симптомы? Особенности COVID-19? Это поможет вам не обращать внимания на дезинформацию о методах лечения и способах распространения.
- Не поддавайтесь на фальшивые новости о происхождении вируса. В интернете уже распространяется много теорий заговора о том, кто и где придумал «коронавирус». Не поддавайтесь на это ни в коем случае (к тому же, вам это никак не поможет в попытках оградить себя от заражения).
- Проверяйте видео и фото, которые вам присылают в чатах или появляются в социальных сетях. Есть несколько источников для этого — Google Reverse Image Search, RevEye и InVid.
- Перепроверяйте информацию о количестве заразившихся и погибших. Обычно, это можно делать на сайте правительства вашей страны, или вот здесь.
- Обращайтесь за профессиональной помощью. В Кыргызстане действует горячая правительственная линия по номеру 112, куда можно обращаться в любое время суток за консультацией специалистов.