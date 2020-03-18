Министр здравоохранения Кыргызстана 18 марта сообщил, что у троих кыргызстанцев обнаружен коронавирус. Все они прилетели в Кыргызстан 12 марта из Саудовской Аравии, где совершили малый хадж. Это первые случаи выявления COVID-2019 в Кыргызстане.

Дата-журналистки «Клоопа» объясняют на данных, как вирус распространяется в других странах и чего ожидать Кыргызстану.

Какова ситуация с коронавирусом в мире?

На 18 марта в мире подтверждено более 199 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. При этом более 40% заболевших уже вылечились и около 4% погибли.

Вирус вышел за пределы Китая, где был зафиксирован нулевой пациент. Сейчас количество зафиксированных случаев коронавируса в мире превышает число заболевших в Китае.

В десятку стран с наибольшим числом зараженных людей входят Италия, Швейцария, Испания, Иран, Франция, Германия, Китай, Великобритания и США.

При этом количество зараженных по отношению к численности населения в этих 10 странах разное. Самый высокий уровень зараженности коронавирусом в Италии — 52 случая на 100 тысяч населения. Самый низкий — в США, где в среднем на каждые 100 тысяч американцев приходится два заражения.

Как вирус распространяется?

Данные говорят о том, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире начинает расти экспоненциально.

Экспоненциальный рост — это когда скорость распространения вируса пропорциональна числу заражений им. То есть, чем больше людей заразились вирусом, тем быстрее он охватывает все население страны.

Если мы посмотрим на топ пять стран с самым высоким уровнем проникновения коронавируса, то число заражений в них растет экспоненциально. Например, в Италии еще неделю назад было зафиксировано около 10 тысяч случаев, а сейчас заражений уже в три раза больше — 31 тысяча.

Из этих стран, только в Южной Корее властям удалось начать сдерживать рост вируса и за последнюю неделю там число подтвержденных случаев выросло только на 10%.

Всегда ли коронавирус так быстро распространялся?

Нет. В особенности вирус вышел «в массы» и начал резко расти в последнюю неделю, когда более чем в ста странах количество подтвержденных случаев превысило двузначное число.

Например, в Армении 10 марта был зафиксирован один случай заражения, а 17 марта — уже 78. Во многих странах только за одну неделю количество подтвержденных случаев с одного увеличилось в несколько раз.

Среди стран, в которых еще неделю назад не было подтверждено ни одного случая, ситуация похожая, а в некоторых — скорость распространения вируса еще выше. Например, число подтвержденных случаев за последние четыре дня в Венесуэле выросло в 16 раз, в Казахстане — в 8 раз, а в Уругвае — в 7 раз.

А есть ли страны, в которых не растет количество зараженных?

Да, такие страны есть. К примеру, такая ситуация сложилась в Непале. В конце января первое и единственное заражение было подтверждено у студента, вернувшегося из китайского города Ухань. Больного поместили в карантин, где он и вылечился.

Вскоре Непал закрыл границу с Китаем, а потом и с Индией. Сейчас власти Непала приостановили выдачу виз иностранным туристам и отозвали все разрешения на подъем на Эверест. Несмотря на то, что официально власти подтвердили всего один случай заражения, на 18 марта на коронавирус было проверено только 512 человек. Все тесты, кроме одного, дали отрицательный результат.

Другие страны, в которых не фиксируются новые случаи — Нигерия и Того. Обе страны находятся в Африке.

Эксперты, которые изучают распространение болезней в Африке, считают, что там сложилась сложная ситуация именно с выявлением болезни. Дело в том, что власти этих стран отслеживают только тех людей, которые прибывают в страну, и делают основную ставку на уже проявившиеся симптомы. Однако затем не отслеживают, что происходит с людьми, у которых симптомов не обнаружено. Кроме того, власти этих стран не пытаются выявить коронавирус у людей внутри страны, которые имеют симптомы гриппа.

Каким странам удалось победить коронавирус?

Пока ни одна страна мира не справилась с эпидемией COVID-2019. Однако данные показывают, что Китай и Южная Корея смогли замедлить рост распространения вируса.

Китай добился таких результатов с помощью жестких мер, ограничивая передвижение граждан в городах, где было зафиксировано наибольшее количество случаев заражения. Они закрыли все пути выезда и въезда из 14 городов и посадили на карантин более 50 млн человек. Кроме того, все зараженные получали лечение в специально построенных больницах. Власти Китая отменили все массовые гуляния, закрыли не только школы, но и предприятия.

В Южной Корее власти действовали немного по-другому — они проверили более 270 000 человек — больше чем какая-либо страна в мире. Разработав специальные быстрые тесты, это позволило им отследить большую часть заразившихся и изолировать их.

Кроме того, власти Южной Кореи постоянно информируют население об очагах инфекции, поэтому люди могут избегать эти места. Конечно же, были отменены все крупные мероприятия, закрыты школы и учреждения.

Что будет с Кыргызстаном?

Учитывая мировые тенденции и предпосылки, предшествующие попаданию коронавируса в страну, скорее всего, Кыргызстан ожидает быстрый рост заражений коронавирусом.

На сегодняшний день правительство объявило, что первые трое заболевших COVID-2019 контактировали фактически с двумя тысячами человек.

При этом, наш анализ показывает, что в странах с высоким уровнем проникновения коронавируса, есть один-два пика, когда был резкий скачок числа выявленных случаев. Причем большинство пиков соотносятся с периодом, когда был выявлен первый зараженный.

Учитывая тенденции в мире, скорее всего, в ближайшие дни резко будет выявлено большое число больных. Затем скорость прироста больных снизится, и, при условии правильного тестирования, продолжит держаться на относительно стабильном уровне.

То есть, например, если мы применим к Кыргызстану сценарий Швейцарии — страны, с которой нас часто сравнивают — где был резкий скачок подтвержденных случаев (в 8 раз) на второй день после нулевого пациента, то за 21 день число подтвержденных случаев в Кыргызстане достигнет 8100. Но это только пример экспоненциального роста. Он не учитывает множества факторов, которые могут оказывать влияние на реальные показатели.

Чтобы не распространять вирус, нужно ограничить свои контакты с другими людьми и соблюдать правила гигиены — мыть руки, обрабатывать их санитайзером и не трогать лицо руками. Желательно максимально ограничить поездки и меньше выходить на улицу, по возможности работать из дома. Более подробно с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения о том, как вести себя во время эпидемии коронавируса можно прочитать здесь.

Хорошо, если наши прогнозы не оправдаются.

Над материалом работали: Анна Капушенко, Савия Хасанова

Редактура: Бектур Искендер