У троих мужчин, прилетевших 12 марта с малого хаджа из Саудовской Аравии, врачи обнаружили коронавирус. Об этом 18 марта на брифинге правительства сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, зараженные находятся в инфекционной больнице в Джалал-Абадской области.

«Трое заболевших коронавирусом 1950, 1958 и 1978 годов рождения. Их состояние удовлетворительное. С ними ведётся работа. Анализы принимаются, делаются уточнение круга лиц, с кем они были», — сообщил Чолпонбаев.

Это первые случаи выявления коронавируса COVID-2019 в Кыргызстане.

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