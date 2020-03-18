По предварительной информации, 3 жителя села Благовещенка Сузакского района, у которых был выявлен коронавирус, могли контактировать с 1122 односельчанами. Об этом на пресс-конференции сообщил полпред Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

«Количество людей, с которыми контактировали эти трое граждан — к примеру соседи их навещали или они навещали соседей — составляет 1122 жителей этого села», — сказал Мирзахмедов.

Также Мирзахмедов сообщил, что зараженных коронавирусом в аэропорту встретили пятеро жителей Чуйской области, которые являются их родственниками.

«Список пятерых граждан мы уже передали в Республиканский штаб. Когда они возвращались [из Саудовской Аравии] их встретили пятеро жителей Чуйской области. Другими словами мы считаем, что между ними был контакт. Зараженные сами рассказали, кто их встретил. Теперь Чуйский штаб должен найти их и применить меры», — сказал Мирзахмедов.

Также Мирзахмедов добавил, что 51 из 135 пассажиров, летевших вместе с зараженными, являются жителями Джалал-Абадской области — на данный момент они находятся в обсервации. Карантины были открыты на базах санаториев и лицеев.

Теперь в Сузаке дезинфицируют здания государственных служб и общественные места.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев на брифинге правительства 18 марта сообщил, что у троих мужчин, прилетевших 12 марта из малого хаджа из Саудовской Аравии, был выявлен коронавирус. Зараженные находятся в инфекционной больнице в Джалал-Абадской области.