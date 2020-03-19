Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов встретился с жителями и призвал их соблюдать режим карантина.

Сарыбашов попросил жителей, особенно людей преклонного возраста, не выходить на улицы.

«Это не каникулы — это карантин. Вы выходите на улицы и празднуете. Кто будет заботиться о нас, если не мы сами? А вы с детьми ходите на улице. Особенно аксакалы, тети, кому за 60, — не выходите из дома. Людям пожилого возраста болезнь быстро передается. Когда вижу — плакать хочется. Прекратите ходить на тои и посещать кафе и рестораны!» — сказал мэр.

Глава города пришел на рынок из-за спекуляций. По его словам, муки в городе достаточно, и дефицита продуктов не будет.

Спрос на муку был завышен, и спекулянты успели продать муку за цену, которая была выше обычной на 200-500 сомов. ГУВД Оша сообщило, что эти продавцы были найдены, начато расследование.

18 марта, после того, как стало известно о первых заразившихся в Кыргызстане, в Оше у мукомольного предприятия «Тулпар» выстроилась длинная очередь. Сотни людей собрались, чтобы купить муку. После этого мэрия объявила о том, что она будет продаваться дополнительно еще в четырех местах. 50 кг муки будут продавать по 1350 сом.

Трое зараженных коронавирусом кыргызстанцев находятся в изоляции в больнице Джалал-Абадской области. До этого в штабе сообщали, что вместе с заразившимися кыргызстанцами на одном самолете прилетели 135 человек. 19 марта стало известно, что на борту самолета в общем было 144 человек, двое из них позже уехали в Узбекистан. Тем не менее, власти утверждают, что у оставшихся пассажиров самолета коронавирус не выявили.