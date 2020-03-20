Это не охотники за привидениями — это охотники за коронавирусом. Так выглядят люди, которые занимаются дезинфекцией публичных мест. К этой работе теперь допускают и волонтеров.

По информации Штаба, ребята дезинфицировали публичные места в Джалал-Абаде — ранее в Джалал-Абадской области в Сузакском районе выявили первых зараженных коронавирусом кыргызстанцев. В Сузакском районе ввели режим ЧС.

Кроме того, Красный полумесяц и МЧС в Джалал-Абадской области через рупоры рассказывают людям о профилактике коронавируса. Планируется организовать подобное и в других областях.

Волонтеры не только дезинфицируют помещения. По информации штаба, часть волонтеров — уже без подобной амуниции — заняты подомовым обходом в бишкекских новостройках. Они объясняют людям важность карантина, тщательного мытья рук и временного отказа от походов на тои.

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