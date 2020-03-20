«Такая ситуация будет несколько дней, в течение которых все уравновесится», – так глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов прокомментировал скачок курса доллара и падение сома.

На брифинге 20 марта он заявил о том, что сегодня курс доллара во многих банках и обменных бюро «немного откатился».

«В мире и Кыргызстане произошло очень много событий — обвал цен на нефть, а также распространение коронавируса. Все в мире и в ЕАЭС отражается на нас. На рост курса доллара также повлияло закрытие границ. И надо принять этот свершившийся факт», – сказал Абдыгулов.

Он отметил, что сейчас в Кыргызстане наблюдается замедление торгово-экономической и деловой активности из-за закрытия границ.

Глава Нацбанка опроверг сообщение о том, что Нацбанк Кыргызстана дал указание по курсу доллара.

«Кто-то писал, что Нацбанк дал указание, но такого просто не может быть. Все это автоматизированная система и коммерческие банки выставляют курсы в соответствии с ней. Вчера на рынке равновесным был курс в 84,9 сома, поэтому на улице он держался в 85 сомов. Сегодня ситуация стабилизируется. Было много вопросов, почему такая большая разница между покупкой и продажей валюты. Это тоже связано с неопределенностью на рынке. Как такового дефицита в банковской системе валюты нет», – отметил он.

Толкунбек Абдыгулов также подчеркнул, что на национальную валюту наблюдается давление. По его словам, ослабление сома происходит в странах-торговых партнерах, Кроме того, с начала февраля количество переводов в страну снизилось на 14 процентов.

«Я хочу обратить внимание – у финансового регулятора есть резервы на уровне 2,3 млрд долларов. Цель резервов — иметь возможность сглаживать риски и колебания обменного курса. Этого больше чем достаточно. Паниковать не надо. Всегда в моменты резкого повышения курса доллара начинается небольшая паника. Мы это проходили в 2014-2015 годах, когда курс поднялся с 50 до 76 сомов. Тогда это тоже было связано с падением цен на нефть. Сейчас происходит то же самое», — заключил глава Национального банка.

Скачок курса валют

В Кыргызстане курс доллара США 19 марта вырос до 85 сомов, хотя утром того же дня доллар продавался по 72 сома. При этом евро с 90 сомов достиг 95.

На момент публикации материала курс доллара вернулся к 77 сомам, евро – к 90.

Источник: сервис Valuta.kg

Падение сома произошло вслед за повышением их курсов в России и Казахстане. 18 марта рубль вышел на второе место по прогнозу нестабильности валютного курса мировых валют к доллару США. 19 марта Центробанк Российской Федерации объявил о начале продажи иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния.

Вечером того же дня Национальный банк Кыргызстана провел интервенцию на 3,7 млн долларов, чтобы сдержать рост курса доллара и заявил, что причин для дальнейшего падения сома нет. По данным сайта Valuta.kg, после этого курс доллара снизился до 81,4 сома.

Несмотря на это, за день американская валюта подорожала сразу почти на 13 сомов – с 73 до 85 сомов.

Последние несколько лет курс доллара в Кыргызстане держался на отметке 69 сомов. 10 марта 2020 года он за день вырос до 72 сомов. Тогда Нацбанк тоже осуществил валютную интервенцию, продав на внутреннем рынке 53,7 млн долларов.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов тогда заверил, что «причин для дальнейшего падения сома нет, экономика Кыргызстана растет, а некоторые структурные изменения, связанные с коронавирусом, имеют краткосрочное влияние».

За неполные три месяца 2020 года Нацбанк потратил на интервенции 199 млн долларов. Для сравнения, за весь 2019 год было для этого было выделено 151 миллиона.