Кыргызстанцы, попавшие в карантин на бывшей американской авиабазе «Ганси» жалуются на плохие условия — сырость, антисанитарию и холод. Люди опасаются, что в таких условиях наоборот заболеют — причем, чем угодно, от вшей до аллергии.

Читатели прислали нам видео из карантина на бывшей авиабазе Ганси pic.twitter.com/lNVyRy0J3W — Kloop (@kloopnews) March 19, 2020 Это только одно из видео кыргызстанцев, находящихся в карантине на авиабазе. Нам их выслали больше пяти.

Мать одной из женщин, находящихся в карантине, сообщила, что на авиабазе «Ганси» 170 человек.

«Если был среди них больной, представляете, что это?» — пишет она. На многоместные палаты для карантированных нам жаловались и ранее, еще до того, как в Кыргызстане обнаружили первых зараженных коронавирусом. Причем тогда речь шла не о авиабазе, а медучреждении в Беловодске, куда также направляли вернувшихся из других стран.

Другой возможности нет

Минздрав ответил «Клоопу» об условиях в карантине на авиабазе.

«Это бывшие казармы, поэтому это – первичная санитарная обработка, постельное белье, питание. Всё это мы обеспечиваем. Но вы поймите, что там всё равно как дома условий не будет. Другой возможности нет. Таких огромных количеств коек, как там, в Ганси, по Бишкеку тоже нет. Поэтому сразу по прилету, с аэропорта на карантин брать, поэтому было принято решение на базе бывшей авиабазы Ганси определить», — сообщил Минздрав.

В карантине вернувшиеся кыргызстанцы должны будут провести 14 дней, в течение которых их периодически будут проверять врачи. Часть кыргызстанцев находится в домашнем карантине — к ним должны приезжать медики и проверять самочувствие.

Всего в Кыргызстане для госпитализации и карантина подготовлено ограниченное число мест — по информации штаба, это 2290 койко-мест. В лечебных учреждениях под обсервацию выделили порядка 160 мест, остальные карантины расположены в международных аэропортах, контрольно-пропускных пунктах и гостинице гостинице «Ак-Кеме».

Соавтор: Мундузбек Калыков