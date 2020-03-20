Жулдыз, 29 лет. Не может вернуться в Бишкек

Жулдыз (имя изменено по просьбе героини) родом из небольшого города на западе Казахстана. Последние полтора года она с мужем живет в Бишкеке — в Кыргызстан они переехали из-за работы супруга.

В конце февраля я поехала в свой родной город в Казахстан. Появились срочные дела и заодно [собиралась] навестить семью. Вернуться в Кыргызстан я планировала 18 марта, на эту дату уже были обратные билеты из родного города в Алматы, а потом в Бишкек. Накануне моего возвращения страны начали закрывать границы.

Я начала паниковать, не знала, что делать.

Поехала утром 16 марта в офис авиакомпании, они мне сказали вернуться после обеда, потому что информации насчет Кыргызстана не было, у них была информация, что только Россия закрыла границу для въезда иностранцев.

После обеда того же дня я вернулась в офис авиакомпании и планировала поменять билет на вечерние рейсы 16 марта. Думала, может, все-таки успею выехать в Кыргызстан, но мне мои родственники посоветовали переждать, пока границы откроют.

Очень грустно быть далеко от мужа и от семьи, и не знать, как долго все это продлится. Было столько всего запланировано. Супруг также не может приехать ко мне, потому что он гражданин США. Если выедет из Кыргызстана, его и в Казахстан не пустят, и обратно в Кыргызстан не сможет заехать. Тогда он должен будет уехать в Америку, но у него работа в Кыргызстане. Поэтому мы вынуждены ждать открытия границ, а пока мы поддерживаем связь через мессенджеры и видеозвонки. Хотя бы связь есть, и на том спасибо.

Дарья Микляева. Фото: личный аккаунт в Instagram

Дарья Микляева, 28 лет. Застряла в Шереметьево

Родилась в казахстанском Темиртау, но последние восемь лет живет в Москве и работает журналисткой. Дарья гражданка Казахстана, ее муж Дмитрий — гражданин России. Из-за карантина супругам пришлось срочно возвращаться из отпуска в Европе, в Москву они прилетели 18 марта — в тот же день, когда Россия закрыла границу для иностранцев.

Мы с мужем выехали во Францию 10 марта на отдых. Но у нас отпуск сорвался, мы планировали быть там две недели, но пробыли восемь дней. Европа закрывается, наши брони сняли и вернули деньги. Президент Франции Макрон выступал перед нацией и сказал, что у всех есть 48 часов, чтобы закрыться на карантин и объявляется комендантский час. И нам сказали, что будет здорово, если мы уедем 17 марта, но билеты были дорогие, и мы вылетели утром 18 марта.

Мы прилетели из Альп через Женеву в Москву. Я, мой муж, его зовут Дима, мои друзья, их было семь человек — они все граждане России — мы все вместе приехали в Москву. Меня остановили на пограничном контроле. Это было около шести часов вечера. [Российские] пограничники действовали по распоряжению. Здесь уже ничего не сделать. Сейчас я сижу в транзитной зоне.

Я из города Темиртау. Успешно закончила факультет журналистики в КарГУ и не планировала уезжать из Казахстана, но поступила в МГУ на бюджет учиться в магистратуре. Я журналистка, специализируюсь на шоу-бизнесе, моя карьера неплохо складывалась.

Последние восемь лет я живу в Москве, я не планирую менять гражданство, меня устраивает мой паспорт. Где-то раз в год я езжу домой, у меня родители живут в Казахстане, и очень много друзей осталось там. В принципе, до сегодняшней ситуации у меня не было проблем с гражданством. Я работаю по трудовому контракту, официально оформлена. Два года назад я вышла замуж в Москве. Мой муж гражданин России, но это не мешает, так как у нас государства состоят в Таможенном союзе, никаких проблем у нас с этим нет. Мы с легкостью поженились, с легкостью живем, муж мой ездил в Казахстан, то есть у нас с этим нет проблем никаких. Но так было до вчерашнего дня.

Получается, «Аэрофлот» знал, что будут закрывать границу еще 17 марта, тогда вышло распоряжение, по-моему, Росавиации. Они должны были проконсультировать, что не могут продать мне билет в Москву и могут продать мне только транзит.

Но они этого не сделали, поэтому они несут за меня ответственность.

Так как из-за ситуации с коронавирусом я должна вернуться домой, чтобы мое государство обо мне позаботилось. Что бы мы тогда сделали? У Казахстана очень классная тема, они же тоже закрыли границы, но сделали это очень грамотно — меня пустят в Казахстан с мужем, потому что мое государство меня уважает по казахстанскому законодательству я имею право въехать на территорию Казахстана вместе со своим мужем. Даже сейчас, при закрытых границах.

Когда мы узнали, что меня не пускают в Россию, снимают с рейса и депортируют, мой муж сказал, что он без меня никуда не поедет, и он прекрасно поработает в Казахстане до мая, пока границу не откроют.

И тут начинается история. Когда меня сняли с рейса, мои документы забрали, продержали около четырех-пяти часов. В шесть меня сняли с рейса, возможно, чуть пораньше, и где-то до начала одиннадцатого продержали. Все это время у меня и мужа не было ни воды, ничего. Забрали паспорта, забрали все.

Наши друзья пытались позвонить в российское посольство, звонили в казахстанское посольство, я звонила сама по горячей линии, рассказала ситуацию. И единственный человек, который мне позвонил — дежурный представитель МИДа Казахстана в Москве.

Она мне вчера позвонил с московского номера и сказал, что вообще, несмотря на то, что происходит в России, казахстанское государство готово меня защитить, и если я согласна на перелет в Казахстан, то я могу въезжать со своим мужем.

Для нас этот вариант был самый крутой, потому что мы не хотим разлучаться.

Нам все очень круто объяснили, назвали все статьи закона, сказали, где что найти. Мы уже готовились к тому, что придет руководство «Аэрофлота», мне дадут билет, мы купим Диме еще один и поедем в Казахстан.

Мы должны были еще вчера улететь. Но пришел представитель «Аэрофлота» и сказал, что они не хотят возмещать мне билет. Он перешел со мной на «ты» и начал меня оскорблять в стиле «ты будешь ждать». Также он сказал пограничникам, что мой муж, как гражданин России, нарушает закон Российской Федерации, так как отказывается пересечь границу. Они начали угрожать ему административным преследованием. Начали говорить, что если он сейчас не выйдет на территорию России и не бросит меня, то его заберет полиция и дадут ему административный штраф.

Естественно, мой муж законопослушный гражданин, и все мы понимаем, что в наше время иметь проблемы с законом — это не очень хорошо. Нам угрожали представитель «Аэрофлота» и пограничники. Тогда мы договорились с сотрудником «Аэрофлота», что мой муж выходит, но они дают мне билет на рейс в Казахстан. А мой муж одновременно с этим покупает себе билет, то есть проходит снова паспортный контроль, и мы едем вместе в Казахстан.

Но тут начинается самое интересное. Когда я пришла, мои документы были брошены, я их нашла сама на стойке регистрации. Собственно, тогда и состоялся тот разговор [с представителем авиакомпании]. Я спросила, что мне делать, кто за это несет ответственность и почему этот мужчина так со мной разговаривает.

Мне сказали, что я должна справляться сама, надо мной смеялись, унижали и говорили: «Звони куда хочешь».

Я позвонила в казахстанское посольство на горячую линию, но там ответил парень, который посмеялся над этим и сказал: «Ну ладно, мужик устал, что ты». Я горько так заплакала… Мне никогда… Это был капец. Очень важный факт: когда я сказала представительнице казахстанского посольства, что меня разлучают с мужем, мне ответили, что ничего страшного, поживете [отдельно].

Потом этот мужик, который должен был заниматься мной, он ушел, бросил меня. Сказал, что сейчас уезжает последний рейс в Караганду, и что он сознательно меня на него не пускает, помогать он мне не будет, и я должна справляться сама.

Я думала снять капсулу, поспать в ней и утром бороться с ними. Но мне сказали, что спать нельзя, что в любой момент может прийти представитель «Аэрофлота» и мне могут дать билет.

Получается, я всю ночь ждала, а эти девушки, представительницы «Аэрофлота», менялись. И каждая из них говорила разную информацию. Одна из них сказала, что я должна купить билет сама. Другая сказала, что по моему делу не звонили, и информация будет в шесть утра. Третья сказала, что не хочет звонить, потому что у нее нет настроения. Так прошла моя ночь.

Мой муж не уезжает до сих пор из аэропорта, потому что если он выйдет, то его посадят на карантин, и он не сможет выйти из дома — это будет нарушением закона. Он тоже не спал.

Мы вторые сутки на ногах и без еды. И я не могу пойти никуда.

Утром со мной никто не связывался. И когда я опубликовала пост в фейсбуке и сториз в инстаграм, откликнулось очень много неравнодушных людей, тогда и откликнулось посольство Казахстана.

Но сейчас я уже вторые сутки сижу в закрытом пространстве, тут эпидемия коронавируса, а мне даже маску не выдают. Утром со мной никто не связался, мой папа звонил несколько раз в посольство Казахстана в России, я писала в посольство. После этого мне позвонили из посольства, взяли мои контакты — это все. Мне никто не предложил номера или билета. Никто не хочет нести за меня ответственность.

За два часа до публикации текста Дарья Микляева сказала «Медиазоне», что на свои деньги купила билет из России в Казахстан на вечерний рейс, но в какой именно город прилетит, пока неизвестно — из-за режима чрезвычайной ситуации в стране полностью закрыты Астана и Алматы (впрочем, авиасообщение с ними прекратится только 22 марта).