Сразу несколько стран и международных организаций оказали Кыргызстану материальную и гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Среди них – Турция, Китай, Россия, Япония и США.

USAID

Посольство США в Кыргызстане 20 марта сообщило, что правительство США выделит более 66 миллионов сомов на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане через Агентство по международному развитию (USAID).

Средства будут выделены трем специализированным организациям для повышения способности Кыргызстана реагировать на пандемию коронавируса COVID-19.

Первым получателем гранта является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее сотрудники будут координировать действия и меры по борьбе с заболеванием. Кроме того, они занимаются клинической подготовкой, лабораториями, эпидемиологическим надзором и средствами индивидуальной защиты.

Второй получатель – Программа укрепления местных систем здравоохранения, реализуемая организацией Abt Associates. Организация будет обеспечивать профилактику и контроль инфекций, выявление случаев заболевания, а также закупку необходимых дополнительных медикаментов.

Еще один получатель гранта – Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – сосредоточится на информировании населения о том, как избежать заражения, и отслеживании контактов потенциальных заразившихся вирусом.

По данным USAID, основное внимание будет уделяться инфекционному контролю, профилактике, выявлению, диагностике и лечению заболевания, а также информированию общественности. Все мероприятия и приоритетные области были разработаны в консультации с Министерством здравоохранения и правительством Кыргызстана.

«Этот пакет экстренной помощи дополняет поставку средств индивидуальной защиты, которые USAID передал Министерству здравоохранения 11 марта 2020 года. Средства индивидуальной защиты включали 10 тысяч масок, 10 тысяч перчаток, 1400 хирургических халатов и 200 защитных очков. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба уже обеспечивает сотрудников этими средствами по всей стране, чтобы они могли быстро и безопасно реагировать при оказании медицинской помощи возможным пациентам с COVID-19», — отметили в посольстве.

Фонд «Сорос — Кыргызстан»

Фонд «Сорос — Кыргызстан» сообщил о том, что организация передала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационный отдел Республиканской клинической инфекционной больницы.

«Инфекционная больница является учреждением, которое примет на себя основную нагрузку при массовом распространении коронавируса. По словам главного врача больницы Гульжигита Аалиева, на данный момент реанимационный отдел располагает 12 аппаратами ИВЛ, что является критически недостаточным количеством для подобных кризисных ситуаций», – заявлено в сообщении.

Директор программы здравоохранения фонда Айбек Мукамбетов отметил, что сейчас на рынке Кыргызстана дефицит этого оборудования.

«Все аппараты, которые были доступны в продаже, уже раскуплены. Сейчас много международных и частных доноров готовы выделить средства на их приобретение, но они выпускаются только в нескольких странах и регионах, и этим странам самим сейчас необходимы эти аппараты. Поэтому они пока не могут выпускать аппараты на экспорт. […] Благодаря оперативным действиям, мы успели выкупить этот аппарат, который еще был доступен у нас в Кыргызстане», — сказал он.

В фонде отметили, что сейчас идет процесс приобретения еще одного аппарата ИВЛ для инфекционной больницы. Также планируется закупить дополнительные медицинские средства защиты и обслуживания пациентов.

Кроме того Фонд «Сорос — Кыргызстан» сформировал чрезвычайный фонд в 100 тысяч долларов для поддержки госструктур и гражданских организаций в борьбе с распространением эпидемии коронавируса в Кыргызстане.

«Фонд «Сорос Кыргызстан» мобилизует ресурсы для оперативного реагирования в условиях, когда на счету каждый день и час», – отметила организация.

«Фонд продолжает оказание поддержки гражданских организаций в обеспечении социальной справедливости, равенства и защиты прав человека», – говорится в сообщении республиканского штаба.

Красный Крест и Красный Полумесяц

Основная работа Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сосредоточена на информировании населения об опасности коронавируса.

Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с Министерством здравоохранения Кыргызстана и ВОЗ в Кыргызстане участвовал в подготовке новых рекомендации по защите населения от коронавируса.

Сейчас Красный полумесяц и МЧС в Джалал-Абадской области через рупоры рассказывают людям о профилактике коронавируса. Подобные меры планируют организовать и в других областях.

Волонтеры организации дезинфицируют помещения, а также занимаются подомовым обходом в бишкекских новостройках. Они объясняют людям важность карантина, тщательного мытья рук и временного отказа от походов на тои.

Япония

В Агентстве по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) Кыргызстана 18 марта состоялась встреча представителей министерств и ведомств Кыргызстана с делегацией Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (МЗИТ) Японии.

Делегация из Японии доставила в Кыргызстан тесты по определению коронавируса в количестве 2 тысяч штук, безвозмездно выделенные Национальным Институтом инфекционных заболеваний Японии.

Россия

Министерство здравоохранения Кыргызстана 19 марта сообщило, что Россия полностью обеспечила Кыргызстан в средствах для диагностики COVID-19.

Всего было передано более 7,5 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.

Посольство России в Кыргызстане продолжает вести работу по приему обращений.

Турция и Китай

По сообщению пресс-службы Минздрава, тесты для выявления коронавирусной инфекции Кыргызстану также поставили Турция и Китай.

«Мы на сегодня тесты не покупаем. Все приходит, как гуманитарная помощь. Все эти тесты проверены в странах-поставщиках, они получили одобрение на использование и мы их применяем. Эти тесты прошли международную сертификацию, также они аккредитованы ВОЗ», – сообщили в ведомстве.