Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил о новых случаях заражения коронавирусом — трое мужчин являются жителями Ноокатского района Ошской области. По словам министра, все трое также вернулись из малого хаджа.

«Все изолированы и находятся в отдельных боксированных палатах и получают лечение в Ноокатской территориальной больнице. Сейчас ведется работа с теми лицами, кто имел с ними личные контакты», —сказал он.

На 20 марта в Кыргызстане уже 6 случаев заражения коронавирусом.

Первые случаи выявления коронавируса COVID-2019 в Кыргызстане были зарегистрированы 18 марта.

Тогда врачи обнаружили коронавирус у трех жителей Джалал-Абадской области, которые вернулись из малого хаджа 12 марта.