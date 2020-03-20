Одно из важнейших правил при пандемии — придерживаться условий карантина. Несмотря на заразившихся коронавирусом, кыргызстанцы все еще не воспринимают пандемию всерьез.

Они продолжают ходить на тои, потому что «это родственники, отказать стыдно», проводить их, ведь они давно запланировали праздник, выходить на улицу и встречаться группами, потому что в карантине им скучно и посещать различные заведения, которые по правилам должны быть закрыты.

Если вы из тех, кто оправдывается, что «просто посидел с друзьями», а среди ваших близких есть те, кому стыдно не пойти на той — посмотрите это видео и поделитесь им. Посмотрите, почему карантин важен и какую угрозу несет коронавирус.