Выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Итого в стране 12 зараженных.

Один выявлен в Баткенском районе Баткенской области, пять — в Сузакском районе Джалал-Абадской области, где были выявлены три первых зараженных. Зараженные уже были зафиксированы в Ноокатском районе Ошской области — а значит коронавирус нашли во всех южных областях Кыргызстана.

Сузакский и Ноокатский уже закрыты на карантин, в них введен режим ЧС — очевидно, тоже ждеи и Баткенский район.

По словам замминистра здравоохранения Толо Исакова, зараженных уже изолировали и оказывают лечение. По информации штаба, среди зараженных мужчины и женщины в равном количестве в возрасте от 45 до 75 лет. Среди пожилых есть люди с сахарным диабетом.

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