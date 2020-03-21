Штаб правительства сообщил о ещё двух новых случаях заражения коронавирусом в Кыргызстане.

Один человек был в обсервационном центре аэропорта «Манас», расположенного на бывшей базе «Ганси», и прибыл из Франции. Второй человек — из изолированных в гостинице «Ак-Кеме» в Бишкеке, вернувшийся из малого хаджа.

В Минздраве отметили, что все случаи заражения COVID-19 — завозные.

На 18:00 часов 21 марта в Кыргызстане уже 14 заражённых коронавирусом.

Один выявлен в Баткенском районе Баткенской области, пять — в Сузакском районе Джалал-Абадской области, где были выявлены три первых зараженных. Зараженные уже были зафиксированы в Ноокатском районе Ошской области — а значит коронавирус нашли во всех южных областях Кыргызстана.

Власти закрыли Сузакский и Ноокатский районы на карантин, а потом ввели режим чрезвычайной ситуации во всех южных областях.

21 марта первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что 22 марта режим чрезвычайной ситуации введут по всей стране.