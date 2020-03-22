В июне 2019 года на пресс-конференции Кеджривал наконец объявил о начале реализации своего давнего обещания — “не сводить глаз с города”. Месяцем позже он представил проект по установке камер в школе SHK Sarvodaya Bal Vidyalaya. Министр подчеркивал, что безопасность детей — главный интерес властей. Но добавил потом: “Камеры видеонаблюдения заставят любого подумать дважды, прежде чем сделать что-то дурное”.

Тендеры на установку камер выиграли две компании: государственный гигант в сфере обороны Bharat Electronic Ltd и Technosys Security Systems Pvt. Вторые ответственны за установку камер в школах. По словам Гопала Мохана, ни одна из камер пока что не поддерживает систему распознавания лиц, но правительство рассматривает возможность ее внедрения в будущем.

Бдительный надзор

Родители учеников из школ, где установлены камеры, тоже могут следить за своими детьми. Существует приложение для телефона, в котором они могут зарегистрироваться и смотреть на происходящее в классной комнате. Доступ разрешен дважды в день, по пять минут. У учителей нет доступа к приложению. В будущем планируется, что прямые трансляции из школьных кабинетов смогут смотреть и государственные служащие.

Родители 700 учеников из 1430, обучающихся в школе, загрузили такое приложение, около 225 родителей активно пользуются им. Приложение доступно на телефонах с Android, но многие семьи не могут позволить себе такие передовые технологии. У кого-то банально нет денег на смартфоны.

Видеозаписи с камер хранятся на облачных аккаунтах, жестких дисках и SD-картах. Данные с SD-карт удаляются через четыре дня, остальные — по прошествии месяца. Но за властями сохраняется право извлечь и хранить любые видеозаписи, если они необходимы для расследования преступления.

Директор школы БК Шарма в восторге от камер, он даже называет их своим “дополнительным персоналом”.

Шарма вспоминает ряд случаев, когда записи с камер оказывались особенно полезны. Однажды в школе был украден телефон, и камеры запечатлели момент кражи. Другой случай: студент упал, бегая по территории школы, и сломал руку. Родители искали виноватого, но видеозаписи доказали, что мальчик виноват сам. Камеры также засняли нелепую попытку одного ученика украсть камеру, которая снимала его.

“Некоторые дети ведут себя плохо, — рассказывает Шарма. — Мы вызываем их в кабинет и показываем видеосвидетельства их нарушений. Это останавливает их от повторения своих ошибок, потому что теперь они знают: они могут попасться”.

Камеры оказывают влияние не только на учеников, но и на персонал школы. Учители, благодаря постоянному надзору камер, стали более дисциплинированы и пунктуальны. “Поначалу я чувствовал что-то вроде “Они проверяют мои способности?” — признается Суман Тукрал, учитель информатики у старших классов. — Но когда ты привыкаешь к камерам, все встает на свои места. Это как наше реалити-шоу “Bigg Boss” (аналог российского “За стеклом” и голландского “Большого брата” — ред.). Ты забываешь про камеры — и твоя истинная сущность выходит наружу, вне зависимости от того, ученик ты или учитель”.

В другой государственной школе Sarvodaya Vidyalaya № 3, находящейся в районе Нью Дели, учителя настроены не так оптимистично. В их школе работает около 250 камер. Недавно среди женской части преподавателей вспыхнула оживленная дискуссия по поводу постоянного видеонаблюдения.

“Это нарушает неприкосновенность женщины и ее право на частную жизнь, — говорит одна из учительниц, предпочитающая сохранить анонимность. — Мы, женщины, иногда поправляем свое сари или лямки от бюстгальтера, девочки идут в туалет с прокладками — все эти вещи мы пытаемся скрыть от общественного взора, но их хотят выставить на всеобщее обозрение”.

“Они относятся к нам, как к ворам, — продолжает другая учительница. — Мы что, неправильно преподаем? Это прерогатива учителя — решать, как выстраивать отношения со своими учениками”.

Однако перед введением повсеместного видеонаблюдения надо предпринять определенные меры безопасности, считает Гунжан Чавла, руководитель программы по вопросам технологий и национальной безопасности в Центре управления коммуникациями при Национальном юридическом университете в Дели. “Правительство не рассматривает право на частную жизнь как фундаментальное”, — сказала она в интервью Coda Story. — Кеджривал же считает, что дети ходят в школу учиться, а не “заниматься личными делами”.

Правительство Дели вложило около четверти своего годового бюджета (5.8 миллиардов долларов) в образование — самый высокий показатель во всей Индии. Даже до установки камер затраты уже окупаются. Государственные школы превосходят своих частных конкурентов (например, по уровню прохождения выпускного экзамена).

Несмотря на такую радужную картину, у некоторых экспертов есть сомнения по поводу пользы камер в школах. “Мы действительно хотим, чтобы школы превратились в место, где дети все время должны контролировать каждый свой шаг? — задается вопросом Алекс Берд, бывший педагог, писатель, занимающийся исследование образовательной системы. — Или мы хотим, чтобы дети научились вести себя самостоятельно без постоянного контроля?”