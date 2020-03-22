Оригинал материала опубликован на сайте Coda Story. Автор статьи — Megha Bahree.
Большой плоский экран мигает и на секунду гаснет, прежде чем на нем появляются изображения: школьники в форме сидят в кабинете, учитель шагает по коридору, широкая оживленная улица за воротами. Директор школы БК Шарма наблюдает за всем этим не покидая своего комфортного кабинета.
Школа SHK Sarvodaya Bal Vidyalaya во втором по величине городе Индии Дели занимает аккуратное двухэтажное здание в районе Ладжпат Нагар. Здесь учатся более полутора тысяч учеников в возрасте от 3 до 18 лет и работает 51 учитель. В июле эта школа стала первой в стране, где проводится эксперимент по установке камер видеонаблюдения. В общей сложности больше двухсот камер были установлены в каждом кабинете, в коридорах, учительских и даже на игровой площадке — везде, за исключением туалетов для учеников и персонала.
Директор школы БК Шарма убежден, что камеры помогают обеспечить дисциплину среди учеников из неблагополучных семей, а также среди учителей. Записи с камер позволяют ему оперативно реагировать на буллинг, разборки, мелкие преступления внутри школы.
“У нас никогда не было цели шпионить за учениками, — говорит Шарма. — Наша цель — использовать камеры для повышения уровня их самодисциплины”.
Охрана и безопасность
Говорить о полной безопасности Дели можно с трудом. Чего стоит история, случившаяся в декабре 2012 года и взорвавшая мировые новости. На 23-летнюю студентку напали и жестоко изнасиловали прямо в городском автобусе. Впоследствии она скончалась от полученных травм. Дело потрясло мир и привело к ужесточению законодательства о сексуальном насилии в Индии, хотя это и не остановило преступления против женщин. Но риторика индийских политиков изменилась.
Партия Аам Адми (“Партия простого человека”) шла на выборы в Законодательную ассамблею Дели 2015 года, в первую очередь обещая снизить уровень преступности в городе. Партию основал бывший гражданский активист и лидер антикоррупционного движения Арвинд Кердживал, ныне главный министр Дели. И партии с такими обещаниями удалось победить: она получила 67 мест из 70 в Ассамблее.
Внедрение камер видеонаблюдения в школах — лишь часть программы Аам Адми. В рамках инициативы партии планируется установить более 280 тысяч камер в публичных местах, включая жилые районы, и более 150 тысяч — в 720 государственных школах. На данный момент уже более 500 школ оснащены системой видеонаблюдения.
Реализацию этого проекта поручили Гопалу Мохану, советнику Арвинда Кеджривала. “В современном мире технологии — важнейший инструмент борьбы с различными проблемами, — считает Мохан. — Будь то безопасность женщин или кража, полиция не может присутствовать постоянно везде”.
Согласно последним данным, предоставленным правительством, в 2018 году в Дели было зафиксировано 262 тысячи преступлений, что на семь процентов превышает показатели за предыдущий год. Недавние инциденты в государственных школах заставили поднять вопрос безопасности в учебных заведениях. Самый громкий случай произошел в 2017 году: семилетний мальчик был найден с перерезанным горлом в школьном туалете в городке Гургаон неподалеку от Дели.
На фоне всех этих событий началось осуществление амбициозного плана Арвинда Кеджривала по внедрению тотального видеоконтроля за населением.
В июне 2019 года на пресс-конференции Кеджривал наконец объявил о начале реализации своего давнего обещания — “не сводить глаз с города”. Месяцем позже он представил проект по установке камер в школе SHK Sarvodaya Bal Vidyalaya. Министр подчеркивал, что безопасность детей — главный интерес властей. Но добавил потом: “Камеры видеонаблюдения заставят любого подумать дважды, прежде чем сделать что-то дурное”.
Тендеры на установку камер выиграли две компании: государственный гигант в сфере обороны Bharat Electronic Ltd и Technosys Security Systems Pvt. Вторые ответственны за установку камер в школах. По словам Гопала Мохана, ни одна из камер пока что не поддерживает систему распознавания лиц, но правительство рассматривает возможность ее внедрения в будущем.
Бдительный надзор
Родители учеников из школ, где установлены камеры, тоже могут следить за своими детьми. Существует приложение для телефона, в котором они могут зарегистрироваться и смотреть на происходящее в классной комнате. Доступ разрешен дважды в день, по пять минут. У учителей нет доступа к приложению. В будущем планируется, что прямые трансляции из школьных кабинетов смогут смотреть и государственные служащие.
Родители 700 учеников из 1430, обучающихся в школе, загрузили такое приложение, около 225 родителей активно пользуются им. Приложение доступно на телефонах с Android, но многие семьи не могут позволить себе такие передовые технологии. У кого-то банально нет денег на смартфоны.
Видеозаписи с камер хранятся на облачных аккаунтах, жестких дисках и SD-картах. Данные с SD-карт удаляются через четыре дня, остальные — по прошествии месяца. Но за властями сохраняется право извлечь и хранить любые видеозаписи, если они необходимы для расследования преступления.
Директор школы БК Шарма в восторге от камер, он даже называет их своим “дополнительным персоналом”.
Шарма вспоминает ряд случаев, когда записи с камер оказывались особенно полезны. Однажды в школе был украден телефон, и камеры запечатлели момент кражи. Другой случай: студент упал, бегая по территории школы, и сломал руку. Родители искали виноватого, но видеозаписи доказали, что мальчик виноват сам. Камеры также засняли нелепую попытку одного ученика украсть камеру, которая снимала его.
“Некоторые дети ведут себя плохо, — рассказывает Шарма. — Мы вызываем их в кабинет и показываем видеосвидетельства их нарушений. Это останавливает их от повторения своих ошибок, потому что теперь они знают: они могут попасться”.
Камеры оказывают влияние не только на учеников, но и на персонал школы. Учители, благодаря постоянному надзору камер, стали более дисциплинированы и пунктуальны. “Поначалу я чувствовал что-то вроде “Они проверяют мои способности?” — признается Суман Тукрал, учитель информатики у старших классов. — Но когда ты привыкаешь к камерам, все встает на свои места. Это как наше реалити-шоу “Bigg Boss” (аналог российского “За стеклом” и голландского “Большого брата” — ред.). Ты забываешь про камеры — и твоя истинная сущность выходит наружу, вне зависимости от того, ученик ты или учитель”.
В другой государственной школе Sarvodaya Vidyalaya № 3, находящейся в районе Нью Дели, учителя настроены не так оптимистично. В их школе работает около 250 камер. Недавно среди женской части преподавателей вспыхнула оживленная дискуссия по поводу постоянного видеонаблюдения.
“Это нарушает неприкосновенность женщины и ее право на частную жизнь, — говорит одна из учительниц, предпочитающая сохранить анонимность. — Мы, женщины, иногда поправляем свое сари или лямки от бюстгальтера, девочки идут в туалет с прокладками — все эти вещи мы пытаемся скрыть от общественного взора, но их хотят выставить на всеобщее обозрение”.
“Они относятся к нам, как к ворам, — продолжает другая учительница. — Мы что, неправильно преподаем? Это прерогатива учителя — решать, как выстраивать отношения со своими учениками”.
Однако перед введением повсеместного видеонаблюдения надо предпринять определенные меры безопасности, считает Гунжан Чавла, руководитель программы по вопросам технологий и национальной безопасности в Центре управления коммуникациями при Национальном юридическом университете в Дели. “Правительство не рассматривает право на частную жизнь как фундаментальное”, — сказала она в интервью Coda Story. — Кеджривал же считает, что дети ходят в школу учиться, а не “заниматься личными делами”.
Правительство Дели вложило около четверти своего годового бюджета (5.8 миллиардов долларов) в образование — самый высокий показатель во всей Индии. Даже до установки камер затраты уже окупаются. Государственные школы превосходят своих частных конкурентов (например, по уровню прохождения выпускного экзамена).
Несмотря на такую радужную картину, у некоторых экспертов есть сомнения по поводу пользы камер в школах. “Мы действительно хотим, чтобы школы превратились в место, где дети все время должны контролировать каждый свой шаг? — задается вопросом Алекс Берд, бывший педагог, писатель, занимающийся исследование образовательной системы. — Или мы хотим, чтобы дети научились вести себя самостоятельно без постоянного контроля?”
Профессор социологии Института экономического развития в Дели Санджей Сривастав, считает, что установка камер в государственных школах свидетельствует о гораздо больших социальных проблемах. Он считает, что непрерывное наблюдение за учениками в государственных школах, где учатся дети преимущественно из неблагополучных семей, связано с классовыми предубеждениями, которые по-прежнему бытуют в индийском обществе.
“Правительство может предпринять определенные меры, взаимодействуя с бедными слоями населения и предположить, что это улучшит показатели в образовании, — объясняет он. — Но это по-настоящему ситуацию может изменить улучшенная инфраструктура школ, удобные помещения для учебы и улучшение качества преподавания. Если какие-то школы показывают результаты лучше, это точно не из-за камер видеонаблюдения”.
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