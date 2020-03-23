Штаб правительства сообщил о ещё двух новых случаях заражения коронавирусом в Кыргызстане.

Ими оказались два жителя Ноокатского района Ошской области. Сообщается, что заражённые также вернулись из малого хаджа.

«Они госпитализированы и находятся в инфекционном отделении. Их состояние удовлетворительное», – сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

На 18:20 часов 23 марта в Кыргызстане уже 16 заражённых коронавирусом.

Они выявлены в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также в карантинных зонах в Бишкеке.

С 22 марта в Кыргызстане введён режим чрезвычайной ситуации.