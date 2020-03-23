Защищено: Вас обвиняют в самоубийстве бывшего парня. Абсурдная (нет) интерактивная история про ваш приговор От Алексей Журавлев - 23 марта 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min read Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Почему судиться с государством не страшно. Как мы добились ответа на наш запрос от госоргана 200 пожизненно осужденных в четырех колониях Кыргызстана объявили голодовку Власти Кыргызстана запретили марш за права женщин «из-за коронавируса» «У меня нет денег на адвоката». Рассказавший о коррупции в Погранслужбе офицер вынужден самостоятельно защищать себя в суде Желающие отсудить дом правозащитника Аскарова не явились на суд. Заседание перенесли