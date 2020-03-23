Из-за распространения коронавируса Кыргызстан принял ряд мер, в их числе закрытие границ, карантин, режим ЧС по всей стране. Из-за этих мер многие кыргызстанцы испытывают финансовые трудности. Например, из-за карантина страдают бизнесы, связанные с массовым скоплением людей и прочее.

Нацбанк 23 марта сообщил, что к кредитам, по которым в период карантина задерживаются платежи, будут применять рассрочку, но только если задержка связана с коронавирусом.

Причина задержки выплат по кредитам может быть как прямой, так и косвенной, а заемщики – как физическими, так и юридическими лицами. То есть это и граждане, взявшие кредит, так и бизнесмены, взявшие крупный заем для своего бизнеса.

Для таких кредитов запретят начисление и взимание комиссионных платежей, штрафных санкций, в том числе неустойки.

По сообщению Нацбанка, чтобы получить помощь, заемщик должен самостоятельно обратиться в банк с просьбой изменить условия кредитного договора (предоставить отсрочку по платежам, изменить график погашения, перенести срок погашения, снизить процентную ставку и другое).

Нацбанк рекомендует финансово-кредитным организациям предоставить отсрочку по платежам как минимум на три месяца.

«Банки и небанковские финансово-кредитные организации рассматривают каждый случай изменения условий кредитных договоров индивидуально и принимают решения, опираясь на принципы добросовестности, прозрачности, достоверности, партнерства по отношению к заемщикам, указанные в постановлении», — подчеркнули в Нацбанке.

В ведомстве отметили, что пока срок действия новых правил является неопределенным и будет зависеть от экономической и социальной ситуации в стране, а также масштабов влияния распространения коронавируса как на международном уровне, так и внутри Кыргызстана.

Несмотря на это, соответствующее решение по ипотеке еще не озвучено.