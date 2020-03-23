МИД Кыргызстана сообщил, что у 57-летнего кыргызстанца в Пакистане выявлен коронавирус.

«По предварительной информации, он совместно с четырьмя другими кыргызстанцами пребывал на территории Пакистана с целью осуществления религиозного миссионерства — даваат. На консульском учете данные граждане не состоят, за помощью в посольство Кыргызстана в Пакистане не обращались», — рассказали в министерстве.

Зараженный находится в исламабадском госпитале PIMS (Pakistan Institute of Medical Sciences), остальные четверо помещены под карантин.

«Посольство Кыргызстана в Пакистане находится на постоянной связи с администрацией города Исламабад, а также правоохранительными органами», — отметили в ведомстве.

Ранее пакистанский журналист Омар Крейши сообщил в соцсетях, что у члена движения «Таблиги Джамаат» — гражданина Кыргызстана, находящегося в мечети под Исламабадом, положительный результат теста на коронавирус.

«Местные чиновники сказали, что власти мечети знали, что он заражен, и ничего не сделали, чтобы помешать ему контактировать с другими людьми», — написал журналист.