Местные выборы, которые должны были состояться в части регионов Кыргызстана 12 апреля, перенесены.
Среди городов, где жители должны были избрать новый состав горкенеша — Ош и Каракол.
Местные выборы также должны были пройти в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей.
Указ о переносе выборов подписал президент Сооронбай Жээнбеков, но их новая дата пока неизвестна.
Массовая регистрация граждан в Оше
Местные выборы не проходят в Кыргызстане одновременно. Большая часть городских кенешей избирается раз в четыре года в октябре, но некоторые регионы выбились из этого цикла.
Наибольшее внимание в апрельской серии выборов было приковано к городу Ош.
Предвыборная ситуация сопровождалась скандалами — особенно, когда выяснилось, что в Оше резко выросло количество зарегистрированных жителей.
Тогда прокуратура сообщала, что только по одному ошскому адресу было зарегистрировано более 1000 человек, а список избирателей за один месяц достиг 35 895 человек.
В отношении некоторых сотрудников органов паспортизации и регистрации населения города Ош возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и начали досудебное производство.
Массовую прописку новых граждан связывали именно с выборами, опасаясь, что не имеющие отношения к городам кыргызстанцы повлияют на выбор политиков, которые займут места в горкенешах.
Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане
Режим чрезвычайной ситуации, из-за которого перенесли выборы, действует в Кыргызстане с 22 марта.
Причиной ему стали первые случаи выявления коронавируса COVID-19 у жителей страны.
На сегодняшний день в Кыргызстане подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом.