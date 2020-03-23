Местные выборы, которые должны были состояться в части регионов Кыргызстана 12 апреля, перенесены.

Среди городов, где жители должны были избрать новый состав горкенеша — Ош и Каракол.

Местные выборы также должны были пройти в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей.

Указ о переносе выборов подписал президент Сооронбай Жээнбеков, но их новая дата пока неизвестна.

Массовая регистрация граждан в Оше

Местные выборы не проходят в Кыргызстане одновременно. Большая часть городских кенешей избирается раз в четыре года в октябре, но некоторые регионы выбились из этого цикла.

Наибольшее внимание в апрельской серии выборов было приковано к городу Ош.

Предвыборная ситуация сопровождалась скандалами — особенно, когда выяснилось, что в Оше резко выросло количество зарегистрированных жителей.

Тогда прокуратура сообщала, что только по одному ошскому адресу было зарегистрировано более 1000 человек, а список избирателей за один месяц достиг 35 895 человек.

В отношении некоторых сотрудников органов паспортизации и регистрации населения города Ош возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и начали досудебное производство.

Массовую прописку новых граждан связывали именно с выборами, опасаясь, что не имеющие отношения к городам кыргызстанцы повлияют на выбор политиков, которые займут места в горкенешах.

Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане

Режим чрезвычайной ситуации, из-за которого перенесли выборы, действует в Кыргызстане с 22 марта.

Причиной ему стали первые случаи выявления коронавируса COVID-19 у жителей страны.

На сегодняшний день в Кыргызстане подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом.

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