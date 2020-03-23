Посмотрите на примере всего одной гифки, как самоизоляция мешает быстрому распространению пандемии. Чем плохо быстрое распространение пандемии? В том, что больных станет слишком много и медики перестанут справляться и будут больше подвергать свои жизни риску. Если больных будет слишком много, врачам придется выбирать, чьи жизни спасать в первую очередь.

Это можно увидеть на примере врачей Италии или Ирана. Видео про быструю пандемию в этих регионах можно посмотреть здесь:

Посмотреть подробное видео о важности карантина можно здесь: