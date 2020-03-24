Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в районах и городах, в которых были выявлены зараженные коронавирусом.

Среди них — Бишкек и Ош. Кроме этого, ЧП введут в Джалал-Абаде, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ноокатском и Кара-Сууйском районах Ошской области.

Режим вводится с 25 марта до 15 апреля.

Во время ЧП будут введены комендантский час, особый режим выезда и въезда, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями, запрет массовых мероприятий.

Нарушителей правил, если они не жители районов, в которых введен режим ЧП, будут выдворять за пределы этой территории.

Также в режиме ЧП запрещено увольнять сотрудников по собственному желанию и можно привлекать людей в качестве волонтеров для устранения коронавируса.

Власти намерены контролировать СМИ, если им покажется, что они «нагнетают информацию». В районах действия ЧП введут особые правила пользования связью, будут проверять документы и ограничивать движение транспорта.

С 22 марта в Кыргызстане уже действовал режим чрезвычайной ситуации (ЧС) — при нем не действует так много ограничений, как при ЧП.

Комендантом в Джалал-Абадской области назначен глава Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Женишбек Жоробеков. Комендантом в Ошской области — глава УВД области Малик Нурдинов, а в Бишкеке — замглавы МВД Алмазбек Орозалиев.

На момент введения ЧП в Кыргызстане зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.

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