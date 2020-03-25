<section><h2></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Игра: Добейся оправдательного приговора в кыргызском суде</strong></h2></section><section><h2></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(119, 119, 119);"></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">С минуты на минуту начнется судебный процесс. В зале суда прокурор, ваш адвокат и секретарь. Но судьи пока нет — дозвониться до него не могут.</strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Спустя 40 минут он наконец приходит. Ваш адвокат предлагает вам пожаловаться на судью за его опоздание. Как поступите?<span class="ql-cursor"></span></strong></h2></section><section><h3><h2><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">За два дня до заседания, проверяя соцсети, вы узнали, что судья — дядя однокурсника вашего бывшего. Ваш адвокат предлагает вам два варианта:</strong></h2></h3><p></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судебное заседание начинается!</em></p><p><br /></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Но все же, если судья совершил проступок, вы можете пожаловаться на него в </em><a href="http://tartip.sot.kg/" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;" rel="noopener noreferrer"><em>Дисциплинарную комиссию</em></a><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"> — на служебное расследование и рассмотрение обращения дается по 30 дней. Но, возможно, опоздание сочтется малозначительным нарушением, и судья ограничится предупреждением.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">За два дня до заседания, проверяя соцсети, вы узнали, что судья — дядя однокурсника вашего бывшего. Ваш адвокат предлагает вам два варианта:</strong></h2></h3><p></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вам надо будет обратиться в </em><a href="http://tartip.sot.kg/" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;" rel="noopener noreferrer"><em>Дисциплинарную комиссию</em></a><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. После регистрации вашей жалобы будет идти служебное расследование и рассмотрение обращения комиссией — на оба процесса дается по 30 дней. Но, возможно, опоздание сочтется малозначительным нарушением, и судья ограничится предупреждением.</em></p></section><section><h3><h2><strong></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Теперь вас допрашивают. Прокурор задает вам вопросы про общение с вашим бывшим и просит приобщить к делу новые доказательства, найденные буквально на днях. Это скриншоты переписки между вами и погибшим.</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В судах Кыргызстана работает система автоматизированного распределения дел между судьями. Иными словами, ваше дело попало именно к этому судье совершенно случайно. Следите за судьей: если вам покажется, что он не беспристрастен, на него можно пожаловаться. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В начале заседания вам также объявляют </em><a href="http://suddep.sot.kg/post/instruktsiya-po-ispolzovaniyu-sistemy-audio-videofiksatsii-sudebnyh-zasedanij-i-predostavleniyu-materialov-audio-videofiksatsii-sudebnyh-zasedanij-uchastnikam-protsessa-i-ih-predstavitelyam" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);" rel="noopener noreferrer"><em>об аудио и видеофиксации в зале суда</em></a><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> — это необходимо для справедливого и прозрачного судебного процесса. Записи с камер нигде не публикуются и будут храниться в архивах вместе с вашим делом, </em>и могут быть выданы сторонам по ходатайству.</p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судебное заседание продолжается.</em></p></section><section><h3><h2><strong></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Теперь вас допрашивают. Прокурор задает вам вопросы про общение с вашим бывшим и просит приобщить к делу новые доказательства, найденные буквально на днях. Это скриншоты переписки между вами и погибшим. </strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья ссылается </em><a href="https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36313326#sub_id=650000" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);" rel="noopener noreferrer"><em>на статью 65 Уголовно-Процессуального Кодекса (УПК)</em></a><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">, и говорит, что не является заинтересованным лицом и близким родственником погибшему. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В судах Кыргызстана работает автоматизированное распределение дел между судьями. Иными словами, ваше дело попало именно к этому судье совершенно случайно. Если судья будет делать что-то незаконное, на него можно будет пожаловаться. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В начале заседания вам также объявляют </em><a href="http://suddep.sot.kg/post/instruktsiya-po-ispolzovaniyu-sistemy-audio-videofiksatsii-sudebnyh-zasedanij-i-predostavleniyu-materialov-audio-videofiksatsii-sudebnyh-zasedanij-uchastnikam-protsessa-i-ih-predstavitelyam" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);" rel="noopener noreferrer"><em>об аудио- и видеофиксации в зале суда</em></a><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> — это необходимо для справедливого и прозрачного судебного процесса. Записи с камер нигде не публикуются и будут храниться в архивах вместе с вашим делом, </em>и могут быть выданы сторонам по ходатайству.</p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А сейчас судебный процесс продолжается.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В ответ ваш адвокат просит приобщить скриншоты постов погибшего, которые он делал на странице ВКонтакте несколько лет назад. В них присутствуют суицидальные мысли. Это может косвенно доказать то, что погибший имел склонности к суициду. </strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья отказывает вам. Что делаем дальше?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья отклоняет ваши возражения и принимает ходатайство. Ваш адвокат интересуется, откуда взялись скриншоты переписок — ему сообщают, что их предоставил близкий друг погибшего. Согласно </em><a href="http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530#st_82" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer"><em>Уголовно-процессуальному кодексу</em></a><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">, такие доказательства добыты незаконным путем.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В ответ ваш адвокат просит приобщить скриншоты постов погибшего, которые он делал на странице ВКонтакте несколько лет назад. В них присутствуют суицидальные мысли. Это может косвенно доказать то, что погибший имел склонности к суициду. </strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья отказывает вам. Что делаем дальше?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья принимает ходатайство. Ваш адвокат интересуется, откуда взялись скриншоты переписок — ему сообщают, что их предоставил близкий друг погибшего. Согласно </em><a href="http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530#st_82" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer"><em>Уголовно-процессуальному кодексу</em></a><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> (УПК), доказательства, добытые таким путем — незаконны.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Прокурор задает вам личные вопросы, которые эмоционально давят на вас. Ваш адвокат протестует против таких вопросов, но судья протест не принимает.</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы решаете не жаловаться на судью. Вам продолжают задавать вопросы.</em></p></section><section><h3><p><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья вызывает свидетелей в зал. Заходят сразу несколько человек. Адвокат предлагает вам возразить, так как допрос свидетелей должен проводиться с каждым отдельно. Что будете делать?</strong></p></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы эмоционально отвечаете, надеясь своей искренностью доказать невиновность, но, кажется, это не работает. Вдобавок судья смотрит ваши показания с досудебного разбирательства, которые немного отличаются от нынешних. Он делает выводы и, возможно, у него закрадывается мысль, что вы что-то скрываете.</em></p></section><section><h3><p><strong></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судья вызывает свидетелей в зал. Заходят сразу несколько человек. Адвокат предлагает вам возразить, так как допрос свидетелей должен проводиться с каждым отдельно. Что будете делать?<span class="ql-cursor"></span></strong></p></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В ответ на ваш отказ прокурор зачитывает ваши показания с досудебного разбирательства, а у судьи закрадывается мысль, что вы что-то скрываете.</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья вызывает к допросу свидетеля-психолога. Он рассказывает, что работает преподавателем в университете, в котором учился погибший. Он вспоминает, что видел, как вы и погибший конфликтовали, и утверждает, как психолог, что именно вы довели своего бывшего парня до суицида. <span class="ql-cursor"></span></strong></p></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">По закону, допрос свидетелей должен проводиться отдельно, и они должны выступать в отсутствии ещё недопрошенных. Судья принимает ваши возражения и указывает заводить свидетелей по отдельности. </em></p></section><section><h3><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">По очереди выступают друзья и близкие вашего бывшего парня — они рассказывают, что незадолго до смерти парня, они видели вас у его подъезда.</strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы, как обвиняемая, можете давать показания в любой момент заседания, но только с разрешения судьи. Сейчас у вас есть ещё одна возможность высказаться в пользу своего оправдания. О чем вы скажете?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Ваши возражения вновь не принимаются. Ещё одни показания против вас.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судья выслушивает ваш рассказ об алиби. Теперь он удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете. </em></p><p><br /></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Проходит время. Судья возвращается и готов огласить приговор.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья говорит, что ваши показания подтверждены только слухами, а родственники погибшего выкрикивают, нарушая порядок, что никаких долгов не было. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь судья удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Проходит время. Судья возвращается и готов огласить приговор.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3><p><strong></strong><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья вызывает на допрос психолога. Ваш адвокат выяснил, что этот психолог некомпетентен и является научным сотрудником. Вы подаете ходатайство не принимать показания психолога. </strong></p><p><br /></p><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Оттуда вашему адвокату поступает звонок, в котором судья предлагает оправдать вас за определенную сумму денег. Ваши действия: </strong></p></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Свидетели теперь могут услышать речи друг друга, а это может сыграть против вас. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">По закону, допрос свидетелей должен проводиться отдельно, и они должны выступать в отсутствии ещё недопрошенных.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">По очереди выступают друзья и близкие вашего бывшего парня — они рассказывают, что незадолго до его смерти, они видели вас у его подъезда. </strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы, как обвиняемая, можете давать показания в любой момент заседания, но только с разрешения судьи. Сейчас у вас есть ещё одна возможность высказаться в пользу своего оправдания. О чем вы скажете?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Во время перерыва вам удается передать судье взятку, и он больше не на стороне обвинения. Он не принимает показания психолога. Вам осталось привести финальное доказательство, чтобы выиграть дело и остаться на свободе.</em></p></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья выслушивает ваш рассказ об алиби. Теперь он удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете и ждете.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья говорит, что ваши показания подтверждены только слухами, а родственники погибшего выкрикивают, нарушая порядок, что никаких долгов не было. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь судья удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете и ждете.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Теперь вам распределили нового судью. Она ознакомилась с материалами дела, с записями с предыдущих слушаний, и сейчас вы вновь в суде на стадии допроса свидетелей. По очереди выступают друзья и близкие вашего бывшего парня — они рассказывают, что незадолго до его смерти, они видели вас у его подъезда. </strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы, как обвиняемая, можете давать показания в любой момент заседания, но только с разрешения судьи. Сейчас у вас есть ещё одна возможность высказаться в пользу своего оправдания. О чем вы скажете?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы посовещались с адвокатом и решили жаловаться на судью в Генеральную прокуратуру — именно Генеральный прокурор решает, возбуждать ли уголовное дело против судьи, а вымогательство взятки — это уголовное преступление.</em></p></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судья выслушивает ваш рассказ об алиби. Теперь он удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете. </em></p><p><br /></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Проходит время. Судья возвращается и готов огласить приговор.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья соглашается запросить выписку из нотариальной конторы, в которую ходил ваш бывший парень. После получения выписки выяснилось, что у погибшего долги на крупную сумму денег. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь судья удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете.</em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Проходит время. Судья возвращается и готов огласить приговор.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2><strong></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Новый судья рассматривает записи секретаря с предыдущих слушаний. Вы просите его приобщить к делу посты ВКонтакте — и он принимает ходатайство, несмотря на возражения прокурора. Теперь вас снова будут допрашивать. Прокурор задает вам личные вопросы, которые вызывают эмоциональную реакцию, а ваш адвокат такими вопросами недоволен. Будете отвечать?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Если вашу жалобу удовлетворят, то судья получит предупреждение, замечание, выговор или может быть досрочно освобожден от занимаемой должности. А ваше заявление на отвод было рассмотрено и дело распределили другому судье.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судья вызывает свидетелей в зал. Заходят сразу несколько человек. Адвокат предлагает вам возразить, так как допрос свидетелей должен проводиться с каждым отдельно. Что будете делать?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья выслушивает вас, а также знакомится с вашими показаниями с досудебного разбирательства — они немного отличаются от нынешних. Судья задает вам уточняющие вопросы и делает для себя выводы. Но, возможно, у него закрались сомнения в правдивости ваших ответов.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья вызывает свидетелей в зал. Заходят сразу несколько человек. Адвокат предлагает вам возразить, так как допрос свидетелей должен проводиться с каждым отдельно. Что будете делать?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В ответ на отказ прокурор зачитывает ваши показания с досудебного разбирательства, а у судьи закрадывается мысль, что вы что-то скрываете.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судья вызывает к допросу эксперта-психолога. До этого вы выяснили, что он работает преподавателем в университете, в котором учился погибший. Вы подаете ходатайство против этого эксперта и судья удаляется на его рассмотрение.</strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">В это время ваш адвокат предлагает дать судье взятку — он говорит, что это всегда работает, а ваши шансы на оправдательный приговор увеличатся в разы. Соглашаетесь?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">По закону допрос свидетелей должен проводиться отдельно, и они должны выступать в отсутствии ещё недопрошенных. Судья принимает ваши возражения и указывает заводить свидетелей по отдельности.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Судья вызывает к допросу эксперта-психолога. До этого вы выяснили, что он работает преподавателем в университете, в котором учился погибший. Вы подаете ходатайство против этого эксперта и судья удаляется на его рассмотрение.</strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">В это время ваш адвокат предлагает дать судье взятку — он говорит, что это всегда работает, а ваши шансы на оправдательный приговор увеличатся в разы. Соглашаетесь?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь свидетели могут услышать речи друг друга, а это может сыграть против вас. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">По закону, допрос свидетелей должен проводиться отдельно, и они должны выступать в отсутствии ещё недопрошенных.</em></p></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">По очереди выступают друзья и близкие вашего бывшего парня — они рассказывают, что незадолго до смерти парня, они видели вас у его подъезда. </strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы, как обвиняемая, можете давать показания в любой момент заседания, но только с разрешения судьи. Сейчас у вас есть ещё одна возможность высказаться в пользу своего оправдания. О чем вы скажете?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы созваниваетесь с судьей и во время перерыва вам удается передать ему взятку. Теперь он решает не принимать показания психолога. Вам осталось привести финальное доказательство, чтобы выиграть дело и остаться на свободе.</em></p></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья выслушивает ваш рассказ об алиби. Теперь он удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете и ждете.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья говорит, что ваши показания подтверждены только слухами, а родственники погибшего выкрикивают, нарушая порядок, что никаких долгов не было. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь судья удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете и ждете.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">По очереди выступают другие свидетели: друзья и близкие вашего бывшего парня — они рассказывают, что незадолго до его смерти, они видели вас у его подъезда. </strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы, как обвиняемая, можете давать показания в любой момент заседания, но только с разрешения судьи. Сейчас у вас есть ещё одна возможность высказаться в пользу своего оправдания. О чем вы скажете?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья возвращается из совещательной комнаты и решает приобщить показания психолога к делу.</em></p></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья выслушивает ваш рассказ об алиби. Теперь он удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Проходит время. Судья возвращается и готов огласить приговор.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Судья соглашается запросить выписку из нотариальной конторы, в которую ходил ваш бывший парень. После получения выписки выяснилось, что погибший задолжал крупную сумму денег. </em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь судья удаляется из зала суда, чтобы принять решение. Вы переживаете.</em></p><p><br /></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Проходит время. Судья возвращается и готов огласить приговор.</em></p></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">По очереди выступают друзья и близкие вашего бывшего парня — они рассказывают, что незадолго до смерти парня, они видели вас у его подъезда.</strong></h2><h2><br /></h2><h2><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы, как обвиняемая, можете давать показания в любой момент заседания, но только с разрешения судьи. Сейчас у вас есть ещё одна возможность высказаться в пользу своего оправдания. О чем вы скажете?</strong></h2></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Ещё одни показания против вас, но вы готовите свои контраргументы.</em></p></section>

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