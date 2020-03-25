Партнерский материал с программой USAID-IDLO «Доверие суду».
Для начала, представьте: Месяц назад вы узнали о смерти вашего бывшего парня, который совершил суицид после того, как вы его бросили.
Сейчас вы находитесь в зале суда. Вам предъявили обвинения — склонение к самоубийству по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса. Вам грозит от двух с половиной до пяти лет лишения свободы.
А теперь постарайтесь добиться оправдательного приговора в кыргызском суде в нашей интерактивной игре!
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