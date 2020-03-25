Дезинфекция улиц Бишкека, 23 марта. Фото: Жибек Каракеева

В Кыргызстане 25 марта ввели режим чрезвычайного положения в тех районах, где выявлен коронавирус COVID-19. В число зон действия ЧП попали три крупнейших города страны — Бишкек, Ош и Джалал-Абад.

Это принесло с собой серьезные изменения в повседневной жизни людей. Одно из самых непривычных — это беспрецедентно строгие ограничения на передвижения.

Объясняем, как они будут работать.

Когда я могу выходить на улицу?

Только днём с 7:00 до 20:00, если, конечно, вы не врач, сотрудник силовых структур или госслужащий — тогда на вас это ограничение не действует при наличии у вас специального пропуска для передвижения.

Но даже днём вы не можете просто так выйти на улицу и пойти гулять.

Как это? А куда я могу пойти?

Днём можно ходить только в аптеки, продовольственные магазины, больницы и банки. В целом, старайтесь сидеть дома.

А как власти будут контролировать, куда именно я иду?

Для этого вам нужно иметь с собой всегда паспорт и маршрутный лист, в котором указано, откуда и куда вы идёте. Если вас остановит патруль (которого в городах с режимом ЧП теперь будет очень много), вы должны будете показать ему эти документы.

Маршрутный лист??? Это ещё что такое?

Да, жизнь стремительно меняется за считанные дни. Теперь вам нужно заполнять специальный маршрутный лист перед каждым выходом из дома. Бланк можно скачать, например, здесь.

Но у меня нет принтера!

Эта проблема взволновала многих, когда объявили о маршрутных листах, но к утру 25 марта правительство разъяснило, что их можно составить вручную — просто написать на листе бумаги ответы на вопросы.

Что нужно именно писать на листе бумаги?

Фамилия, имя и отчество (если оно у вас есть).

Номер телефона.

Причина выхода из дома.

Время выхода.

Планируемое время возврата.

Адрес места жительства.

Адрес пункта назначения.

А если я выйду на улицу без маршрутного листа?

Если наткнетесь на патруль, то вас могут задержать сотрудники правоохранительных органов и привлечь к ответственности за неповиновение, например, если вы откажитесь показывать маршрутный лист или предоставлять информацию о себе. Отдельной статьи за отсутствие маршрутного листа нет, но за неподчинение требованию милиционера грозит штраф в размере трех тысяч сомов.

А что если я иду по улице со всеми положенными документами, но патруль неправомерно докопался до меня и вообще совершает, на мой взгляд, всякие неправомерные действия?

В таком случае, звоните по номеру 102 и жалуйтесь на действия сотрудника, который, как вам кажется, нарушил ваши права.

Хорошо, а на машине своей мне как теперь ездить? Тоже с маршрутным листом?

Правительство ввело ограничение на цели, по которым вы можете покидать свой дом, но не обозначило разницу между пешими прогулками и ездой на собственном авто. То есть, если вы предпочтете поехать за продуктами на машине, вам тоже понадобятся маршрутный лист и документ, удостоверяющий личность. Однако адвокат Фатима Якупбаева допускает, что дополнительно необходимо будет объяснить, почему для передвижения была выбрана машина.

Когда закончится весь этот ад?

Пока что режим ЧП введен до 15 апреля, но если пандемия коронавируса к этому времени не прекратится, то его могут продлевать и продлевать. Поэтому, пожалуйста, сидите дома.

Да, это нелегко. Многие из нас останутся без заработка. Грядут сложные недели. Но пока нет другого выхода, кроме как сидеть дома и не выходить никуда на улицу.

Напоследок, полезная гифка о том, как пребывание дома помогает остановить эпидемию:

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