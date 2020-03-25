



В Бишкеке и Московском районе Чуйской области выявили еще двух зараженных коронавирусом — это мужчины 1960 и 1985 года рождения.

«Один мужчина контактировал с гражданкой, которая прилетела с Испании. Он встречал ее в аэропорту. Другой гражданин прилетел из Дубая 20 марта. По прилете у нее брали тест. У него взяли тест в рамках мероприятий по выявлению контактных лиц», — сказала представитель Минздрава Айнура Акматова. Соответсвенно, вернувшаяся из Испании также может быть зараженной, но о ней пока нет информации.

Второй мужчина 20 марта прилетел из Дубая. Состояние этих граждан удовлетворительное. Кроме того, мы установили 283 контакта в семье и 1011 других.

Итого в Кыргызстане уже 44 зараженных коронавирусом в трех южных областях, а также Бишкеке и Чуйской области.

В Ошской области 20 зараженных, в Джалал-Абадской области – 19, в Бишкеке – 3 , в Чуйской и Баткенской областях по одному зараженному.

Города Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также районы, в которых были обнаружены первые зараженные, под режимом ЧП, в них действует карантин, комендантский час и ограничения на передвижение днём.

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