24 марта заместитель министра внутренних дел и комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил, что «гости столицы и территорий, где введен режим ЧП», должны выехать из них до 00:00.

По его словам, людей, нарушивших комендантский час, на улице могут остановить милицейские патрули. Если при этом у нарушителей нет бишкекской прописки, их выдворят за пределы города.

Позже в этот же день на совещании в мэрии Бишкека Орозалиев попросил распространить информацию о том, что иногородние, которые живут в столице, должны уехать до полуночи или выехать в ближайшие дни. По его словам, въезд в Бишкек будет возможен только для тех, у кого есть прописка в столице.

А как на самом деле?

На брифинге 25 марта все тот же комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев объяснил, что требование покинуть столицу людям, не прописанным в Бишкеке, касалось только тех, кто не живет в городе, а только приезжают в город по делам.

Если вы живете в Бишкеке, вас не могут выгнать за его пределы — при наличии нужных документов.

И что делать дальше тем, кто прописан вне Бишкека?

Лицам, проживающим за территорией Бишкека, но работающим в нем, необходима справка с места работы, а также документ, удостоверяющий личность, на основании которых им выдадут пропуск.

Гражданам, проживающим в Бишкеке, но прописанным за его пределами, необходимо получить справку с места жительства – у домкома, квартального или главы ТСЖ.

«Проблем не будет при предъявлении документов, это точно», – говорит Орозалиев.

Для медиков, не имеющих городской прописки, также будут действовать справки о месте работы.

«Сделайте нормальную справку и чтобы у них был документ, удостоверяющий личность. Аналогичные справки должны быть у работников госструктур, госучреждений, которые не имеют городской прописки, но обеспечивает жизнедеятельность города. […] Я бы также хотел обратиться к коммерческим структурам, чтобы они предоставили возможность удаленной работы тем, у кого нет прописки», – сказал комендант Бишкека.

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