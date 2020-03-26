В мире на 26 марта уже больше 438 700 зараженных коронавирусом. Впервые больных с этим вирусом зафиксировали в Китае несколько месяцев назад — сейчас пик там уже прошел. Вирус распространился по всему миру — вводятся карантины, чрезвычайные положения, людей просят оставаться в своих домах и беречь здоровье.

В Кыргызстан официально коронавирус пришел 18 марта, когда власти сообщили о первых зараженных — паломники, успевшие уехать в малый хадж до временного запрета умры в ОАЭ, приехали на родину уже с коронавирусом. В стране уже более 40 зараженных, в основном паломники и люди, которые с ними контактировали. Зараженные в четырех областях страны — Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской — и в самой столице — городе Бишкек. Бишкек и еще два крупнейших города республики — Ош и Джалал-Абад — под ЧП и следующим из этого комендантским часом и проверками.

Но в других странах зараженных куда больше, чем в Кыргызстане. Мы связались с кыргызстанцами, которые оказались в государствах, где коронавирусом заразились тысячи граждан и были введены строгие санкции за нарушение карантина. Они поделились с нами, как изменилась их жизнь из-за коронавируса.

Чехия

Прага, Сесилия Родригес Суарес \ Unsplash

В Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации около двух недель назад. В Чехии зарегистрировано около 1,5 тысячи случаев заражения, уже 3 человека погибло, а 10 выздоровели. Были закрыты все образовательные, культурные, развлекательные и торговые учреждения. Какие еще изменения происходят там, рассказала наша соотечественница Динара Исраилова.

Как только власти ввели режим ЧС, граждане уже на завтрашний день начали соблюдать все требования.

«Конечно, в начале было чувство страха, но мы уже привыкаем к новым правилам. Потому что граждане понимают, что если не соблюдать всех правил, то ситуация сильно ухудшится. […] Чехия ввела решительные меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Это также связано с тем, что рядом Италия. Власти решили провести профилактику вируса, дабы не повторить их участь», — говорит Динара.

«Многие воспользовались возможностью работать из дома. По моим наблюдениям, было закрыто множество офисов. А если им нужно выйти на работу, они надевают маски. Люди соблюдают дистанцию между собой не менее двух метров. Самое интересное то, что как только власти ввели режим ЧС, граждане уже на завтрашний день начали соблюдать все требования. Они знали, что нет времени на вопросы “зачем? почему?” Выходя на улицу все надели маски, а у кого их не было — сшили и окутались шарфами», — рассказывает Исраилова.

Дети в Чехии могут выходить на улицу только в сопровождении родителей. Они также обязаны надевать маски. Тем, у кого нет масок, предусмотрен штраф в крупном размере.

«У большинства нет настроения, но жизнь продолжается. Мы стараемся привыкнуть к новым условиям. Целью введения ЧС является предотвращение распространения вируса. Насколько мы будем соблюдать правила, настолько и вирус замедлит свое распространение. Не будет большой нагрузки и больницы будут готовы. Нужно выиграть время. […] Вирус не победить, просто сбежав от него. Нужно объяснить, что такое вирус, его свойства, кто еще может пострадать в этой ситуации. Нужна правильная коммуникация, человек должен быть открыт и понять, что он не одинок. Не должен стесняться просить помощи. Эти трудности переживает все человечество», — объясняет она.

Турция

Стамбул, Дамла Озкан \ Unsplash

Другой наш соотечественник, который обучается в одном из ВУЗов Турции и параллельно работает в больнице, поделился с нашей редакцией информацией о ситуации в стране анонимно. На сегодняшний день в Турции более 1800 зараженных и свыше 40 случаев смерти от коронавируса. Выздоровевших пока нет.

Людям старше 65 запретили выходить на улицу, их могут оштрафовать.

«На данный момент чрезвычайное положение не ввели, но могут, если ситуация не улучшится. Людям запретили собираться на улицах, полицейские и дружинники разгоняют скопления людей. Людям старше 65 вовсе запретили выходить на улицу, их могут оштрафовать. Граждан постоянно предупреждают [об опасности коронавируса], однако они не слушаются и считают, что им ничего не будет. […] Мы выходим на работу, надеюсь не заразимся. Пока мы [отделение хирургии] с больными не работаем, но все же есть пациенты, которым в скором времени потребуется наше вмешательство», — рассказывает он.

Также он рассказал, что местные врачи пытаются изолировать себя в своих домах от близких, дабы не заразить их. В Турции также закрыты общественные места, а магазины работают с 12:00 до 20:00. Однако общественный транспорт не остановлен.

«Конечно боимся, вирус не выбирает людей. Вероятность заразиться есть, мы ещё и в больнице — сюда в любую минуту могут прийти больные, уже заражённые [коронавирусом]. Мы, как анестезиологи, должны очень внимательно и осторожно работать с больными, так как мы готовим больного на операцию и напрямую контактируем с дыхательными путями больного, откуда и основное распространение вирусных частиц. […] Говорят, что врачи работают в защитных снаряжениях, но нехватка повсюду. Врачи, работающие с зараженными, наверное, полностью защищены. (Защитный костюм + очки + N95 маски + перчатки = это основные защитные снаряжения). Но в отделении хирургии костюмы, к сожалению, обычные», — заключил он.

Австрия

Вена, Яцек Дилаг \ Unsplash

В Австрии зазазившихся больше 5,5 тысяч, из них погибло уже 30 человек, а выздоровело 9. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц 16 марта ввел в стране аварийный режим: гражданам можно выходить из домов только в крайнем случае.

Людям нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1 метр.

«За собрание более пяти человек, непрописанных вместе, можно нарваться на штраф в 2-3 тысячи евро. Людям нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1 метр — это закон. […] Ограничения должны были снять 22 марта, но ситуация ухудшилась и меры продлили на неопределенный срок», — анонимно рассказал нам один из живущих там кыргызстанцев.

В Австрии улицы патрулируют правоохранительные органы, а за нарушение карантина введен штраф в размере 2180 евро.

США

Чикаго, Нил Харавала \ Unsplash

США занимает третье место в мире по распространенности коронавируса. На сегодняшний день число заразившихся составляет более 55 тысяч человек, погибло уже более 1000, излечились свыше 600. Власти США ограничили въезд в страну гражданам из Европы, кроме Великобритании. Президент Дональд Трамп пока не собирается вводить в стране всеобщий карантин, но определенные ограничения введены.

Количество заболевших увеличилось и мы не можем никуда выйти.

«В Чикаго сейчас карантин, здесь много кыргызстанцев. Количество заболевших увеличилось и мы не можем никуда выйти. Не хватает масок, ряд других продуктов тоже исчез. Мы собирались вернуться в страну в апреле, но перелет перенесли на неопределенный срок», — анонимно рассказал кыргызстанец, который работает в США в сфере грузоперевозок.

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