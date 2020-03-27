Заместитель заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Эрнест Молдошев избил сотрудника Патрульной службы милиции.

По сообщению радио «Азаттык», в Бишкеке в ночь с 24 на 25 марта Молдошев в состоянии алкогольного опьянения выехал в город на автомобиле Toyota Land Cruiser. Когда его остановили патрульные, он не подчинился их требованиям и попытался скрыться.

«Водителя удалось остановить на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. Эрнест Молдошев стал требовать, чтобы его отпустили, а затем напал на милиционера. Чиновника задержали и водворили в ИВС, но суд отпустил его под домашний арест», — сообщило издание 24.kg с ссылкой на источники в милиции.

Видео: издание Kaktus.media

Сейчас пострадавший милиционер находится в БНИЦТиО.

Руководитель пресс-службы ЖК Ибраим Нуракун уулу сообщил, что Молдошев был освобожден от своей должности в парламенте по собственному желанию 24 марта.

«Он был спокойным человеком. Я сам не понял, что случилось. […] Мы никогда не видели его в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Нуракун уулу.

Эрнест Молдошев является сыном экс-главы Погранслужбы генерал-майора Замира Молдошева.