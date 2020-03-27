Минздрав выявил коронавирус у еще 14 человек в Ошcкой и Джалал-Абадской областях — по семь человек в каждой. Из них 10 женщин и 4 мужчины, есть и дети. Всего в Кыргызстане уже 58 зараженных.

«Их возраст от 1 года до 68 лет. Из 14 случаев 5 ввезены из малого хаджа, 9 – контактные лица. У всех зараженных установлены контактные лица и взяты под домашний карантин», — сказала представительница Минздрава Айнура Акматова.

Больше всего зараженных в Джалал-Абадской области — 27 человек, немногим меньше — 26 человек — заражены коронавирусом в Оше и Ошской области. В Бишкеке получают лечение четверо, еще один находится в Баткене.

Известно, что шесть человек находятся в реанимации, но в искусственной вентиляции легких не нуждаются.

Города Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также районы, в которых были обнаружены первые зараженные, под режимом ЧП, в них действует карантин, комендантский час и ограничения на передвижение днём.

Соавторка: Айжамал Джаманкулова

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