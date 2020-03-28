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В Джалал-Абадской области пожилого зараженного коронавирусом перевели из реанимации в общую палату, его состояние удовлетворительное. Он был одним из шести зараженных, которые находились в реанимации в средне-тяжелом состоянии. Тем не менее, по информации Минздрава, состояние больных в реанимации не настолько тяжелое, что бы использовать искусственную вентиляцию легких.

В Кыргызстане уже не менее 58 зараженных коронавирусом из Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей и Бишкека.

Впервые о зараженных сообщили 18 марта, когда вирус выявили у вернувшихся из умры мужчин. После коронавирус выявили у некоторых других паломников и людей из их окружения, в том числе детей. Был найден коронавирус и у гражданина Франции в кыргызском карантине, и у кыргызстанца, который встречал в аэропорту гостью из Испании — сама она вернулась назад. Ее в Кыргызстане нет.