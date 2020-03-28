Фото: Азиз Хасанов. Вероятно на фото стоп-кадр из репортажа КТРК — у канала теперь вместо привычного лого высвечивается фраза «Оставайся дома» на кыргызском языке. Самого видео пока нет в свободном доступе, но на кыргызоязычном сайте КТРК есть текстовая новость с аналогичным заголовком.

Чиновник из сюжета об «Эпидемиологической ситуации в Нарыне» стоит в маске, которая прикрывает ему рот, но не нос — и в таком виде это защитное средство абсолютно бесполезно.

В сюжетах новостей других каналов тоже можно заметить людей, не умеющих носить маски. Вот например кадр из новостей НТС.

Скрин с новостей НТС. Мужчина в центре надел маску неправильно. Маска должна плотно закрывать нос.

Если вы решили все-такие решили надеть маску во время пандемии коронавируса — без нее вас попросту не пустят в магазины, аптеки и госслужбу — не делайте это так, как эти люди.

Маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, чтобы вы защитили окружающих от возможно имеющихся у вас вирусов и защитили себя от чужих вирусов. Если это одноразовые маски, вы должны менять их каждые 20 минут, час и более (зависит от маски). Маску нужно сменить, если она намокла изнутри. Снимать ее тоже нужно правильно, не прикасаясь грязными руками к коже лица, аккуратно держа за лямочки.

Вот такие памятки распространяет республиканский штаб по борьбе с коронавирусом: