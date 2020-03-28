Межрайонный суд Бишкека 27 марта сообщил о переносе суда по делу правозащитника Азимжана Аскарова на 11 мая 10 часов утра из-за коронавируса. Судебное заседание должно было состояться 30 марта.

Этот процесс — последняя возможность для Аскарова добиться оправдания, так как защита исчерпала все возможности для обжалования его приговора к пожизненному заключению.

Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан», которое защищает Аскарова в суде, заявило, что процессы по делу правозащитника «часто откладываются без объективных причин».

«Когда заседания все-таки проходят, там не соблюдаются принципы справедливого правосудия», — подчеркнули в организации.

Правозащитники вновь обратились к властям Кыргызстана с призывом освободить 69-летнего Аскарова, потому что в колонии страны уже мог проникнуть коронавирус.





«Власти, следуя принципам гуманности, должны освободить Аскарова и других пожизненно заключенных в преклонном возрасте. Люди старшего возраста входят в группу риска, которые, заразившись коронавирусом, могут не выжить», — говорится в заявлении.

Ранее правозащитники заявляли, что Аскаров плохо себя чувствует из-за обострившихся хронических заболеваний.

Пресс-служба Верховного суда сообщила 27 марта, что суды Ошской, Джалал-Абадской областей и Чуйской областей, а также города Бишкек на неделю приостановят свою работу из-за чрезвычайного положения. Власти ввели чрезвычайное положение 24 марта для борьбы с коронавирусом.

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи. Однако этого до сих пор не произошло.