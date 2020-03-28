В Нарыне сегодня был убит криминальный авторитет Алмаз Сулайманов по прозвищу Лимонти. Убийство произошло недалеко от здания УВД города Нарына.

По информации УВД Нарына, член ОПГ скончался от ножевых ранений.

В милиции сообщили, что 28 марта около 13:00 в Нарыне на улице Ленина столкнулись Toyota Passo и Lexus, в результате чего между водителями произошла словесная перепалка.

«Когда член ОПГ вышел из авто, его несколько раз ударили ножом. Он скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый положил труп в машину, вместе с ним приехал в местное РОВД и сдался. Он зашел в милицию и сказал, что убил человека. Им оказался Талгат Шамиев, сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Он заявил, что отомстил Лимонти, которого осудили за совершение этого преступления», – рассказали в милиции.

В 1999 году Алмаз Сулайманов был приговорен Нарынским районным судом к расстрелу за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство. После введения в стране моратория на смертную казнь его приговорили к 25 годам лишения свободы.

В августе 2019 года его перевели в колонию-поселение в Балыкчи, поскольку он отсидел большую часть срока лишения свободы.

В ГСИН отметили, что срок отбывания наказания должен был закончиться в 2023-м.