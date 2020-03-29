Минздрав сообщил о 26 новых зараженных коронавирусом. Всего в стране уже 84 зараженных.

Больше всего новых зараженных в Джалал-Абадской области — 13 человек. Именно в этой области были найдены и первые кыргызстанцы с коронавирусом — 18 марта стало известно о зараженных паломниках из Сузакского района.

Новых зараженных зафиксировали и в Оше — 6 человек, Бишкеке — 4 человека, Чуйское области — двое и впервые в Нарыне — 1 человек.

Таким образом люди с коронавирусом есть уже в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Чуйской и Нарынской областях. Зараженных не зафиксировали лишь в Таласе и на Иссык-Куле.

Минздрав утверждает, что все зараженные в обсервации под наблюдением врачей.

«Все лица госпитализированы, сейчас проводятся работы по выявлению контактных лиц. Они будут помещены в обсервацию и на домашний карантин. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, в реанимации, двое в Ноокатском районе и один в Сузакском районе. Туда направилась бригада специалистов из Бишкека», — сказал представитель Минздрава Касымбек Мамбетов.

Двое больных в реанимации в Узгенском районе Ошской области, один — в Сузакском районе Джалал-Абадской.

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