Никакого роста экономики в 2020 году в Кыргызстане уже не будет. В трех крупнейших городах действует карантин. Особенно страдает Бишкек, на котором держится вся страна. Малый бизнес стоит на грани банкротства. Денег в бюджете на поддержку предпринимателей по примеру развитых стран нет.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».

Оценить влияние столицы на экономику страны очень просто:

в 2019 году доходы государственного бюджета составили 167 млрд сомов, из них более 60 млрд сомов собрал Бишкек. Причем он оставил себе только 8,5 млрд сомов, остальные деньги пошли на нужды страны;

объем внешней торговли республики составил 6,8 млрд долларов, из них 4 млрд пришлось на Бишкек;

в страну поступило 851 млн долларов прямых иностранных инвестиций, из них 367 млн привлек Бишкек.

2020-й Бишкек начал очень бодро. Реальный рост экономики столицы за два месяца составил 4,9%. Рост наблюдался во всех отраслях – от текстильного производства до установки оборудования. Мэрия планировала собрать по итогам года рекордные 10,1 млрд сомов.

Теперь городским властям однозначно придется пересмотреть прогнозы. Но проводить новые расчеты некогда. «В настоящий период мы занимаемся мониторингом цен на социально значимые товары», — поясняет замдиректора департамента экономики и инвестиций мэрии Бишкека Сато Караш.

Кризис уже настал

Оценить последствия пандемии на экономику Бишкека и страны в целом пока нет возможности. Неизвестно, сколько она еще продлится. Очевидно только то, что мировая экономика уже вошла в рецессию.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупреждает, что кризис будет посерьезнее, чем в 2009 году, а пострадают больше всех развивающиеся экономики. Самая большая проблема сейчас, по ее словам, риск волны банкротств и увольнений, которые могут не только подорвать восстановление, но и разрушить жизнь нашего общества.

В МВФ подсчитали, что на преодоление кризиса странам с развивающейся экономикой понадобится как минимум 2,5 триллиона долларов. Кристалина Георгиева призвала страны отреагировать «очень крупными» программами расходов во избежание череды банкротств и дефолтов.

Кыргызстану расходовать не из чего. Ежегодно правительство закрывает бюджет с дефицитом в 15-20 млрд сомов, а разницу покрывает за счет донорской помощи или сверхдорогих государственных ценных бумаг. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал положение экономики Кыргызстана «тяжелым». Он ожидает, что по итогам 2020 года республиканский бюджет может недополучить 28 млрд сомов из прогнозных 163 миллиардов.

Отменять или хотя бы снижать налоги на время пандемии правительство не собирается. Вице-премьер по экономике Эркин Асрандиев призвал «трезво оценивать» возможности государства.

Бишкек безработный

Но собирать правительству тоже будет нечего. В Бишкеке почти весь малый бизнес оказался на грани банкротства. В столице работает 7,3 тысячи (из 12 тысяч по КР) малых и средних предприятий. Без доходов остались целые отрасли: гостиницы, туркомпании, точки общепита, торговли, салоны красоты, автомойки, таксопарки.

«Мы думали, что хотя бы доставку будем делать, — рассказывает владелец тайского кафе Сумсарбек Мамыралы, — но везде стоят блок-посты, такси не работает, что нам делать? Я пытался через знакомых оформить пропуск как «доставка еды и медикаментов», мне его не дали. Всех своих сотрудников я отправил в оплачиваемый отпуск, но с апреля мне, возможно, придется уволить их. Если так и продолжится, я закрою кафе. Я теряю каждый месяц более трех тысяч долларов. Я себе этого позволить не могу. Еще и с кредитом. А кредит я взял под залог дома, в котором живет моя мама».

Бишкекский малый бизнес пребывает в неопределенности: убытки пока не такие большие, чтобы закрываться, но ничто не предвещает и скорого конца кризиса. Остается только ждать и следить за ситуацией.

«Хочется быть оптимистичной, но строить какие-то планы сейчас трудно. Просто выжидаешь время. Нужно все начинать с нуля. Продажи упали на 90-95%. Сейчас люди закупают продукты первой необходимости и просто экономят. Не известно, сколько это продлится. А жить-то нужно», — делится хозяйка бутика женской обуви Назгуль. Девушке повезло, что арендодатель пошел навстречу и заморозил оплату до лучших времен.

Оценить влияние пандемии на рынок труда очень сложно. В Кыргызстане зарплату получают, в основном, в конвертах. По официальной статистике, в миллионном Бишкеке всего 6 тысяч безработных. Неформально рынок труда уже испытывает кризис.

«Остались без работы 5 моих сотрудниц и я. С марта началось сокращение записи на 50%, дальше уже на 80%, 90%. Моя сммщица сказала, что уже даже большие салоны закрываются на карантин. И я тоже закрыла. Это было еще до объявления ЧП», — сетует владелица маникюрного салона Айдана. Ей по-прежнему приходится выплачивать аренду за помещение в 18 тысяч сомов.

Дальше — неизвестность

Власти Кыргызстана выбрали «китайский путь» в борьбе с коронавирусом, введя жесткий карантин в ущерб экономике. Режим ЧП предварительно действует до 15 апреля, но, скорее всего, его продлят.

Восстановления экономической активности Бишкека в ближайшее время не предвидится. Ситуацию усугубляет факт, что столица превращается в относительно крупный очаг вируса в стране.

Автор: Ырысбек Улукбек уулу