Депутат Искендер Матраимов опубликовал в фейсбуке, что благотворительный фонд его семьи «Исмаил Ата» 29 марта передал 10 тысяч экспресс-тестов в Ошский городской центр профилактики заболеваний. Эти тесты будут использоваться для выявления коронавируса.

Парламентарий сообщил что его брат, экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов планирует приобрести 10 стационарных ИВЛ-аппаратов для больниц по всей стране.

«Волонтеры фонда потратили две недели только для осуществления покупки аппаратов. Впереди стоят следующие задачи — комплектация, инструктаж по эксплуатации и не менее трудоемкий процесс доставки. Приложим все усилия, чтобы доставить аппараты за считанные дни», — написал депутат.

Фонд семьи Матраимовых уже передавал гуманитарную помощь в виде муки, масла и медицинских масок жителям южных областей страны. Кроме этого, фонд объявил конкурс на покупку медицинских масок на 5 млн сомов, чтобы затем передать нуждающимся.

Большая часть заразившихся коронавирусом выявлена именно на юге страны. Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Оппозиционные политики и гражданские активисты обвиняли президента Сооронбая Жээнбекова в связях с семьей Матраимовых.

Расследование о богатствах Матраимова

В ноябре и декабре OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В нём журналисты рассказали о связях экс-зампредседателя Таможенной службы Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова инвестировала в строительный проект в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.

После публикации расследования 25 ноября в Бишкеке прошла мирная антикоррупционная акция «Re:Акция». В ней приняли участие более 1000 человек, по словам организаторов около 2500 человек.

Митинг против коррупции стал реакцией на расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе почти $700 миллионов из Кыргызстана. Участники митинга потребовали от властей проведения реформ, ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов, которые работали над расследованием.

Спустя некоторое время семья Матраимовых подала в суд на «Азаттык» и «Клооп», обвинив журналистов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации их семьи. Они хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов (177,7 тысяч долларов) от «Клоопа» и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) от Али Токтакунова.

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