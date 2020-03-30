Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 30 марта заявил, что журналистам не будут выдавать аккредитацию, гарантирующую передвижение по городу, на время режима чрезвычайного положения.

Свое решение он обосновал заботой о безопасности здоровья журналистов. Ранее, 25 марта Орозалиев пообещал выдавать журналистам аккредитацию, аргументируя решение тем, что «журналисты не работают большими группами, поэтому угрозы не представляют».

«Законы действуют одинаково для всех, в том числе и для представителей СМИ. В целях обеспечения их полноценной деятельности и удобства, ежедневно в онлайн режиме проводятся брифинги и пресс-конференции, которые транслируются в прямом эфире. Все интересующие вопросы можете направлять по WhatsApp», — заявил Орозалиев неделю спустя.

Несмотря на то, что пресс-конференции проходят ежедневно, не все вопросы журналистов зачитываются, так как время таких мероприятий ограничено.

Юристы «Института Медиа Полиси» сообщили, что действия коменданта не соответствуют нормам Конституции.

По закону «О чрезвычайном положении», комендант местности, в которой введен ЧП, вправе устанавливать порядок работы и аккредитации журналистов. Однако эту формулировку, как утверждают юристы, нельзя рассматривать только как право коменданта, но и как его обязанность установить порядок аккредитации журналистов. Самого отказа в аккредитации закон не предусматривает.