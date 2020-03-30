Министерство здравоохранения заявило, что выздоровели три человека, которые заразились коронавирусом. Всех выздоровевших выписали из больницы в Джалал-Абадской области.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, результаты анализов этих людей пришли отрицательными.

«Три пациента выздоровели. Они пролежали в больнице более 14 дней. Все результаты на коронавирус вышли отрицательными, результаты рентгена также вышли удовлетворительными. Состояние пациентов хорошее», — сообщили в Джалал-Абадской больнице изданию «АКИпресс».

По состоянию на 30 марта в стране выявлено 94 случая заражения коронавирусом. Заразившихся пока не выявили только в двух областях страны — Таласской и Иссык-Кульской.

Всего тесты были проведены для 13 828 человек. Результаты по 8 тысячам тестов еще не готовы.

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