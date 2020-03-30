Минздрав сообщил о 10 новых зараженных коронавирусом. Всего в стране уже 94 случая заражения. Всего тесты были проведены для 13 828 человек.

Новые зараженные были выявлены в Джалал-Абадской области. Именно в этой области были зафикисированы первые случаи заболевания коронавирусом.

Таким образом люди с коронавирусом есть уже в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Чуйской и Нарынской областях. Зараженных не зафиксировали лишь в Таласе и на Иссык-Куле.

Минздрав сообщил, что у 91 человека коронавирус в активной стадии, а три человека выздоровели.

«Всего сдано 13 тысяч анализов, около 8 тысяч результатов еще не готово, ждем. Граждане сдают два вида тестов, если по ним есть противоречия, то назначается повторный. Особенность этой инфекции — иногда с первого раза не удается выявить, так как вирус может находиться в спящем режиме», — сообщил Кубатбек Боронов.

По данным правительства, у них есть 30 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.

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