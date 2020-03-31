Столичная комендатура 31 марта сообщила о введении новых запретов для населения на время действия режима чрезвычайного положения в Бишкеке. Нововведения объяснили несоблюдением горожанами карантина. За некоторые нарушения власти будут штрафовать.

Запреты на передвижение по городу:

запрещено передвижение людей и личного транспорта по городу;

запрещено посещать родственников, друзей, соседей и т.д.;

запрещено собираться группами больше трех человек, кроме людей из одной семьи;

запрещено передвижение несовершеннолетними лицам без сопровождения взрослых;

временно приостановлена деятельность всех организаций и предприятий, за исключением обеспечивающих жизнедеятельность города.

Всё ещё разрешен выход в магазин за продуктами, выгул собак, а также поход в аптеку и к врачу. Но и здесь есть новые ограничения:

теперь приобрести продукты и лекарства можно в магазинах и аптеках в радиусе не более 1,5 км от места жительства;

выгуливать домашних животных можно в радиусе не более 100 метров от дома и не более 30 минут;

выезжать в медучреждения можно только экстренном случае;

выезжать из дома можно только в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

можно ходить на работу только в при наличии справки с места работы для организаций, деятельность которых включена в Список утвержденных отраслей.



Также власти опубликовали список нарушений, за которые они будут штрафовать:

Штраф за неповиновение законному требованию правоохранителей (ст.82 Кодекса о нарушениях). Физлица – 3 тысячи сомов, юрлица 13 тысяч сомов;

Штраф за нарушение ЧП при выходе из дома в дневное время. Например, если вы пошли к родственнику или коллеге, то это нарушение. Физлица – 3 тысячи сомов, юрлица 13 тысяч сомов;

За нарушение комендантского часа, который длится с 20:00 до 7:00, грозит задержание. Если человек не имел при себе документов, то его могут удерживать в милиции до трех суток. Задержанные могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. Также нарушеителей оштрафуют, физлица заплатят 3 тысячи сомов, юрлица – 13 тысяч сомов.

Штраф за хождение без масок. Физлица – 1 тысяча сомов, юрлица – 5 тысяч сомов.

Штраф за заражение людей коронавирусом от 30 до 60 тысяч сомов. (Статья 127 Кодекса о проступках). Также за это могут привлечь и к уголовной ответственности, если вы заразили других людей умышленно. В это случае штраф составит от 188 до 220 тысяч сомов, либо вас могут лишить свободы на срок от двух с половиной до пяти лет.

«Мы вынуждены идти на эти непопулярные меры, потому что на улицах до сих пор много людей, которые подвергают себя и других опасности», — заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Власти ввели режим чрезвычайного положения в Бишкеке с 25 марта из-за пандемии коронавируса. На 31 марта выявлено 107 случаев заражения коронавирусом, при этом в Бишкеке зафиксировано 9 человек с COVID-19.

Блокпостами был перекрыт центр города для передвижения на машинах однако автомобили почти беспрепятственно ездят по другим районам города.

Комендатура Бишкека ввела комендантский час с 20:00 до 7:00. В это время запрещается выходить на улицу. Каждую ночь в Бишкеке задерживают более 100 нарушителей комендантского часа.