Президент Сооронбай Жээнбеков 31 марта провел заседание Совета безопасности страны, где раскритиковал работу правительства по борьбе с коронавирусом.

Он заявил, что количество зараженных людей растет, потому что были плохо проработаны предупредительные меры.

Жээнбеков считает, что Республиканский штаб и Минздрав «допустили недочеты в работе». Президент назвал одним из таких недочетов позднее установление людей, которые контактировали с зараженными. По мнению президента, это послужило дополнительным фактором распространения коронавируса в стране.

«Совет безопасности четыре раза заседал по этому вопросу. Были детально определены основные направления работы. В итоге мы видим, что некоторые решения Совета безопасности не реализуются и не доводятся до нужного результата», — подчеркнул президент.

Он также раскритиковал Минздрав за подготовку к проведению лабораторных исследований, недостаточную оснащенность лабораторий, плохое обеспечение медиков защитной экипировкой, транспортом и другими необходимыми средствами.

«В январе вы утверждали, что все наши лаборатории готовы. Но оказалось, что это не так. Реагенты для тестирования были в недостаточном количестве. Министерство в свое время должно было принять оперативные меры, чего не было сделано», — сказал президент министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву.

Президент подчеркнул, что граждане недовольны деятельностью комендатур — выдачей спецпропусков, обеспечением блок-постов и их сотрудников необходимой экипировкой.

Совбез порекомендовал правительству выплатить материальное вознаграждение медикам, которые борются с коронавирусом.