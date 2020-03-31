Представитель минздрава Касымбек Мамбетов заявил, что три человека из числа зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Двое из них пребывают в «стабильно тяжелом» состоянии в Ноокатской территориальной больнице. А один пациент, находящийся в Ошской областной больнице, в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это первый заболевший, которого медики подключили к ИВЛ с момента обнаружения вируса в Кыргызстане.

В Кыргызстане выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. Заразившиеся не выявлены только в Таласской области.

Власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом 18 марта, когда тесты у вернувшихся из умры мужчин оказались положительными. После коронавирус выявили у некоторых других паломников и людей из их окружения, в том числе детей.

В минздраве заявляют, что новые случаи заражения уже не являются завезенными, теперь люди заражаются друг от друга внутри страны.

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