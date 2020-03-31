Директриса Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Инна Валькова 31 марта сообщила, что общереспубликанское тестирование переносится на неопределенный срок.

По ее словам, регистрация на ОРТ приостановлена и возобновится, как только на это дадут разрешение.

Валькова отметила, что нет возможности проводить тестирование в режиме онлайн.

Ранее 25 марта в ЦООМО сообщили, что регистрация на ОРТ была приостановлена «в связи с введением чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации».

«В нынешних условиях (закрытие учебных заведений, ограничение собраний, посещений и передвижения), ЦООМО рекомендует абитуриентам соблюдать режим карантина и готовиться к ОРТ дома, используя, в том числе, материалы нашего сайта», – написано в обращении.

Тогда заместитель министра образования Нурлан Омуров не исключил варианта, что выпускные экзамены и общереспубликанское тестирование могут пройти дистанционно.