Правительство 31 марта утвердило план по снижению негативного влияния коронавируса на жизнь населения и экономику. Кабмин предложил следующие антикризисные меры:

Население

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство предоставит помощь социально-уязвимым слоям населения.

«Уже принято решение о выделении 10 тысяч тонн муки из госматрезерва, 5 тысяч тонн из которых будет направлено на поддержку социально-уязвимых слоев населения», — сказал Абылгазиев.

По его словам, правительство совместно с бизнес-сообществом и волонтерами будет распространять продукты среди нуждающихся граждан.

План властей по оказанию помощи населению предусматривает следующее:

правительство рекомендует крупным производителям и поставщикам продуктов питания, владельцам крупных торговых сетей обеспечить запас продуктов и держать стабильные цены на них;

заложить в госрезерв необходимый объем продуктов первой необходимости;

организовать и согласовать с партнерами по ЕАЭС беспрепятственный ввоз социально значимых товаров, лекарств и медизделий;

оказать адресную помощь малообеспеченным семьям в виде продовольственных пакетов.

Бизнес

Как отметил глава Правительства, «сегодня многие предприниматели вынуждены приостановить свою деятельность».

«Это еще раз доказывает, насколько мы уязвимы в условиях глобальных кризисов. Кризис затронул весь мир и складывающаяся ситуация также негативно отражается и на нашей экономике», — заявил Абылгазиев.

По плану, правительство приняло решение:

предоставить отсрочки и рассрочки по налоговой задолженности и соцотчислениям;

не начислять штрафы и пени за несвоевременное выплату налогов до 1 июля 2020 года;

рекомендовать местным властям предоставить отсрочку арендной платы муниципального имущества на 3 месяца;

продлить сроки внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;

продлить сроки сдачи декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;

продлить сроки сдачи отчетов для бизнеса по налогам и соцотчислениям до 1 июля 2020 года, если налоги выплачены вовремя;

продлить срок моратория на проверки бизнеса до 1 января 2022 года;

ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года;

рекомендовать организациям в течение трех месяцев: