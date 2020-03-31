Правительство 31 марта утвердило план по снижению негативного влияния коронавируса на жизнь населения и экономику. Кабмин предложил следующие антикризисные меры:
Население
Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство предоставит помощь социально-уязвимым слоям населения.
«Уже принято решение о выделении 10 тысяч тонн муки из госматрезерва, 5 тысяч тонн из которых будет направлено на поддержку социально-уязвимых слоев населения», — сказал Абылгазиев.
По его словам, правительство совместно с бизнес-сообществом и волонтерами будет распространять продукты среди нуждающихся граждан.
План властей по оказанию помощи населению предусматривает следующее:
- правительство рекомендует крупным производителям и поставщикам продуктов питания, владельцам крупных торговых сетей обеспечить запас продуктов и держать стабильные цены на них;
- заложить в госрезерв необходимый объем продуктов первой необходимости;
- организовать и согласовать с партнерами по ЕАЭС беспрепятственный ввоз социально значимых товаров, лекарств и медизделий;
- оказать адресную помощь малообеспеченным семьям в виде продовольственных пакетов.
Бизнес
Как отметил глава Правительства, «сегодня многие предприниматели вынуждены приостановить свою деятельность».
«Это еще раз доказывает, насколько мы уязвимы в условиях глобальных кризисов. Кризис затронул весь мир и складывающаяся ситуация также негативно отражается и на нашей экономике», — заявил Абылгазиев.
По плану, правительство приняло решение:
- предоставить отсрочки и рассрочки по налоговой задолженности и соцотчислениям;
- не начислять штрафы и пени за несвоевременное выплату налогов до 1 июля 2020 года;
- рекомендовать местным властям предоставить отсрочку арендной платы муниципального имущества на 3 месяца;
- продлить сроки внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;
- продлить сроки сдачи декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;
- продлить сроки сдачи отчетов для бизнеса по налогам и соцотчислениям до 1 июля 2020 года, если налоги выплачены вовремя;
- продлить срок моратория на проверки бизнеса до 1 января 2022 года;
- ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года;
- рекомендовать организациям в течение трех месяцев:
- не отключать коммунальные услуги, услуги связи и Интернета из-за задолженности;
- не начислять штрафы и пени за неуплату комуслуг;
- предоставить отсрочку по оплате за аренду госимущества;
- ввести временный запрет на банкротство предприятий до 1 января 2021 года.