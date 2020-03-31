По состоянию на 31 марта выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого на сегодня в стране 107 случаев. Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще трое признаны выздоровевшими.

Новые случаи выявлены в:

– Нарынской области – 3 человека;

– Иссык-Кульской области – 2 человека;

– Чуйской области – 1 человек;

– Ошской области – 5 человек;

– Джалал-Абадской области – 1 человек;

Среди выявленных положительных пациентов – 58 женщин и 49 мужчин, из них 15 детей, в том числе двое до года, 31 пожилой человек.

За последние два дня было выявлено 23 новых случая, из которых только 4 случая являются завозными. Остальные 19 человек контактировали с приехавшими из-за границы, то есть началось местное (внутреннее) заражение. Это значит, что граждане не соблюдают карантин.

По данным штаба, система здравоохранения готова к увеличению случаев заражения, есть резерв коек. Имеется трехмесячный запас специальных антивирусных препаратов.

Среди медиков не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Тест-системы качественные, есть единичные случаи, когда тесты сработали неправильно.

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