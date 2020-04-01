Депутат Дастан Бекешев опубликовал в твиттере поправки в различные законы, которые разработали депутаты парламента. Эти поправки ужесточают наказания во время чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Ужесточаются законы на время ЧП и ЧС. Обязательно почитайте. pic.twitter.com/Siyidz90sO — Дастан Бекешев (@bekeshev) April 1, 2020

Согласно документу, опубликованному Бекешевым, депутаты Дюшалиев, Матраимов, Субанбекова и Бакчиева инициировали изменения в Уголовный кодекс, а также в Кодексы о проступках и нарушениях. Депутаты сразу же во втором и третьем чтении одобрили законопроект об ужесточении законов во время ЧС и ЧП. Законопроект вступит в силу со дня официальной публикации.

В обычное время депутаты не могут в один день одобрять законопроекты сразу в двух чтениях. Но как раз накануне Комитет по конституционному законодательству одобрил инициативу по ускоренному принятию законопроектов из-за коронавируса и режима ЧП. Это позволило им не выставлять законопроекты на общественное обсуждение.

Тем не менее, по правилам законопроект должен утвердить президент — на его сайте пока нет информации, что ужесточение законов одобрено главой государства.

Что за ужесточения?

Депутаты добавили в Уголовный кодекс и Кодексы о проступках и нарушениях разделы, которые позволят жестче наказывать нарушителей, пока действует режимы ЧС и ЧП. Наказывать смогут за нарушения условий карантина, комендантского часа, за завышение цен на продукты и лекарства.

Изменения в Уголовный кодекс

В статье 243 «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» полагается лишение свободы второй степени. Депутаты хотят, чтобы нарушителей наказывали лишением свободы третьей степени. Это значит, что несовершеннолетний вместо заключения до двух с половиной лет может получить до четырех лет, а совершеннолетний вместо срока от двух с половиной до пяти лет может получить до семи с половиной лет лишения свободы.

Наличие этой статьи в списке поправок вызвало недоумение у некоторых депутатов, потому что она никак не касается коронавируса. Но они все равно приняли эту поправку.

Изменена формулировка 280 статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». К этой статье добавили раздел про нарушение норм в режимах ЧС и ЧП. И если раньше могли осудить за причинение вреда, то сейчас хотят наказывать за нарушения, сопряженные с созданием угрозы — например, эту статью смогут применить к нарушившим карантин, даже если от их действий никто не пострадал.

По оригинальной статье без внесенных изменений полагалось наказание в виде штрафа для несовершеннолетних от 120 000 до 140 000 сомов или лишение свободы на срок от полутора до двух с половиной лет лишения свободы. Для совершеннолетних предусмотрен штраф на сумму от 260 000 до 300 000 сомов или срок от двух с половиной до пяти лет лишения свободы.

В дополнении о нарушении норм в режимах ЧС и ЧП, предложенном депутатами, штрафов нет, нарушителей будут наказывать только лишением свободы.

Изменения в Кодекс о проступках

В Кодекс о проступках добавили разделы о нарушении режимов ЧС и ЧП и нарушении карантина.

За нарушение режима ЧС хотят наказывать штрафом, привлекать к общественным работам или лишать свободы.

Для несовершеннолетних штраф составит до 15 000 сомов, их могут привлечь к общественным работам от 20 до 30 часов или заключить под стражу на срок от двух до трех месяцев.

Для совершеннолетних штраф составит от 20 000 до 30 000 сомов, их могут привлечь к общественным работам от 30 до 40 часов или заключить под стражу на срок от трех до шести месяцев.

За нарушение режима ЧП (кроме комендантского часа) также предусмотрен штраф, общественные работы или лишение свободы.

Для несовершеннолетних штраф составит от 15 000 до 25 000 сомов, заключение от трех до шести месяцев и общественные работы от 30 до 40 часов.

Для совершеннолетних — от 30 000 до 60 000 сомов штрафа, от 40 до 60 часов общественных работ и заключение от полугода до года.

За нарушение карантина в режиме ЧС полагается штраф на сумму от 5 000 до 15 000 сомов для несовершеннолетних и 20 000 — 30 000 сомов для совершеннолетних.

За нарушение карантина в режиме ЧП наказание чуть строже — несовершеннолетних оштрафуют на сумму от 15 000 до 25 000 сомов, а тех, кто старше — на сумму от 30 000 до 60 000 сомов.

Изменения в Кодекс о нарушениях

В Кодексе о нарушениях дополнили статьи о продаже лекарств по завышенным ценам, несоблюдении комендантского часа, нарушении правопорядка в условиях ЧП и завышении цен.

За продажу лекарств по завышенным ценам будут штрафовать физических лиц на сумму в 10 000 сомов, а юридических на сумму в 28 000 сомов.

За несоблюдение комендантского часа оштрафуют физлицо на сумму в 3 000, а юрлицо в 13 000 сомов.

За нарушение правопорядка в режиме ЧП (например, распространение фейковой информации) штраф составит 5 500 сомов для физлиц и 17 000 для юридических лиц.

За завышение цен грозит штраф в 1 000 сомов для физлиц и 5 000 сомов для юрлиц.

За завышение цен на продукты, на которые введено госограничение — ранее власти запретили повышать цены на продукты первой необходимости — полагается штраф для физлиц в 10 000 сомов, для юрлиц в 28 000 сомов.