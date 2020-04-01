Врач-инфекционист Ноокатской районной больницы в Ошской области Дилшод Мамажанов в своем интервью «Би-Би-Си» рассказал о состоянии пациентов, заразившихся коронавирусом. Он сообщил, что пациентов в инфекционном отделении много, но некоторых из них уже готовят к выписке.

«Я не могу назвать точное количество заболевших [коронавирусом], так как это конфиденциальная информация. Но их много. Состояние пациентов хорошее, некоторых из них мы готовим к выписке. […] Эта инфекция может проходить бессимптомно. Если у человека хороший иммунитет, то болезнь себя не проявляет вовсе», — сказал Мамажанов.

По официальным данным, в Ноокате первые три случая коронавируса были зарегистрированы 20 марта. Зараженные вернулись с малого хаджа. В Ошской области на данный момент выявлено 38 граждан с коронавирусом.

Врачи применяют симптоматическое лечение в отношении зараженных коронавирусом. По словам Мамажанова, у некоторых пациентов есть дополнительные заболевания — их лечение согласовывается с врачами других отделений.

«Они получают антибактериальную терапию. Мы им даем противовирусные препараты, проводим дезинтоксикацию. Болезнь проявляет себя по-разному, мы не можем сказать, что [у пациента] конкретно болит. Но болезнь точно повреждает легкие. Мы проводим кислородную терапию. Эта болезнь отличается от других […] Мы не назначаем лечение самовольно. Проводится консилиум врачей в онлайн-режиме. Даже лекарства назначаем на основании совместного решения», — сказал Мамажанов.

Мамажанов, как и другие медработники из Нооката, добровольно решил заниматься зараженными коронавирусом. По словам инфекциониста, врачи не могут находиться в изоляторе, где размещены больные с коронавирусом более четырех-пяти часов, так как возникает риск заражения. Поэтому сотрудники были поделены на три группы и заменяют друг друга.

Он рассказывает, что у 17 сотрудников инфекционного отделения нет признаков болезни. Также он сказал, что настроение у медперсонала «хорошее», и добавил, что еду и средства индивидуальной защиты им выдают вовремя.

«Срок работы нашей бригады истекает 2-3 апреля. Мы прошли рентген, результаты вышли “чистые”. Уже сдали анализы, ждем результатов. Если анализы будут хорошие, то передадим [пациентов] следующей бригаде», — сказал Мамажанов.

Первые три случая коронавируса в Кыргызстане были зарегистрированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области 18 марта. Трое зараженных прибыли 12 марта с Саудовской Аравии. В связи с этим по всей стране с 22 марта ввели режим чрезвычайной ситуации, а в регионах, где были зарегистрированы случаи коронавируса с 25 марта ввели чрезвычайное положение.

По состоянию на 1 апреля в Кыргызстане было выявлено 111 заболевших, трое из них — жители Джалал-Абадской области — выздоровели и были выписаны из больницы.

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